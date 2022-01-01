Первый случай “флуроны” в Молдове был выявлен у 5-летнего мальчика, сообщает aif.md
Об этом сообщил директор Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски.
– Во вторник был зарегистрирован случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом типа А у 5-летнего ребёнка. Состояние пациента удовлетворительное. Он лечится на дому и уже идёт на поправку, – отметил он.
Флурона (англ. flurone) – это сочетание гриппа и COVID-19 в одном эпизоде болезни у определенного пациента. Это означает, что человек одновременно болеет двумя инфекциями: гриппом (на английском flu) и коронавирусом (на английском coronavirus).