В режиме видеосвязи состоялась встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Олега Серебриана.
Участники заседания приветствовали возобновление встреч в этом формате, выразив готовность поддерживать конструктивный диалог с целью активизации переговорного процесса и определения приоритетных направлений деятельности на ближайшее будущее.
В рамках дискуссии приднестровская сторона обозначила широкий перечень острых проблемных аспектов, накопившихся в отношениях сторон в различных сферах.
Ключевой акцент был сделан на комплексе вопросов в области автотранспорта. В данном контексте приднестровская сторона обратила особое внимание на сохраняющуюся проблему, связанную с незаконным задержанием в РМ 22 декабря прошлого года груза с приднестровскими номерами, который впоследствии был изъят и вывезен в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Отдельно была отмечена необходимость скорейшего урегулирования ситуации с использованием приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения за рубежом.
В ходе общения приднестровская сторона указала на ряд проблем в контексте продолжающейся практики задержаний грузов экономических агентов Приднестровья, а также препятствования импорту в ПМР некоторых категорий товаров, включая медикаменты.
Также был затронут вопрос репатриации двух несовершеннолетних уроженцев Приднестровья, связанный с нежеланием молдавской стороны сотрудничать с органами опеки ПМР.
В рамках диалога были обсуждены и иные вопросы, представляющие интерес для каждой из сторон. Была выражена взаимная заинтересованность в активизации работы экспертных (рабочих) групп и организации очередного заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2». Стороны условились провести следующую встречу в начале февраля.