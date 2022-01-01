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Состоялась первая в этом году встреча политпредставителей Приднестровья и Молдовы

Состоялась первая в этом году встреча политпредставителей Приднестровья и Молдовы

В режиме видеосвязи состоялась встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Олега Серебриана.

Участники заседания приветствовали возобновление встреч в этом формате, выразив готовность поддерживать конструктивный диалог с целью активизации переговорного процесса и определения приоритетных направлений деятельности на ближайшее будущее.

В рамках дискуссии приднестровская сторона обозначила широкий перечень острых проблемных аспектов, накопившихся в отношениях сторон в различных сферах.

Ключевой акцент был сделан на комплексе вопросов в области автотранспорта. В данном контексте приднестровская сторона обратила особое внимание на сохраняющуюся проблему, связанную с незаконным задержанием в РМ 22 декабря прошлого года груза с приднестровскими номерами, который впоследствии был изъят и вывезен в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Отдельно была отмечена необходимость скорейшего урегулирования ситуации с использованием приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения за рубежом.

В ходе общения приднестровская сторона указала на ряд проблем в контексте продолжающейся практики задержаний грузов экономических агентов Приднестровья, а также препятствования импорту в ПМР некоторых категорий товаров, включая медикаменты.

Также был затронут вопрос репатриации двух несовершеннолетних уроженцев Приднестровья, связанный с нежеланием молдавской стороны сотрудничать с органами опеки ПМР.

В рамках диалога были обсуждены и иные вопросы, представляющие интерес для каждой из сторон. Была выражена взаимная заинтересованность в активизации работы экспертных (рабочих) групп и организации очередного заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2». Стороны условились провести следующую встречу в начале февраля.
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