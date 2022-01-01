Повестка первого заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению была насыщенной – 15 законопроектов, большинство из которых обсуждались и рассматривались в первом чтении.
Среди них, например, законодательная инициатива депутатов Сергея Чебана и Григория Дьяченко «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике». Она предполагает право приднестровцев обращаться в органы социальной защиты за назначением пенсии за 3 месяца до наступления возраста, дающего право на пенсию. Связано это с тем, что пока пенсия оформляется, а на это может уйти несколько месяцев, если не хватает документов, люди не могут получить право на льготы, положенные пенсионерам. Хотя сама пенсия им выплачивается с момента возникновения права на неё, сообщает пресс-службв ВС ПМР.
«Эта инициатива связана с обращением граждан. Они ставят вопрос: документы собрали, подали. Пенсия им выплачивается, но пока не донесут все документы, не могут воспользоваться предусмотренными законом льготами, как по коммунальным услугам, по транспорту. Поэтому, изучили опыт по аналогии с другими государствами. В частности, в РФ это прописано в приказах. За месяц до наступления права на пенсию гражданин вправе обратиться за назначением пенсии, то есть у него есть месяц на сбор данных документов. Мы написали – за три месяца», - подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Документу предстоит пройти первое чтение на пленарном заседании Верховного Совета. Комитет отмечает, что ко второму чтению могут быть внесены поправки.
На обсуждение депутатов комитета по соцполитике во втором чтении вынесен законопроект «О внесении изменений в Закон ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Авторы – депутаты Комитета Верховного Совета по законодательству, защите прав и свобод граждан. Проект закона предусматривает сохранение некоторых видов льгот лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые обучались на стационаре и находились на полном государственном обеспечении, но ушли в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
«Мы таким категориям не можем, как у нас в законе прописано, обеспечить единоразовое горячее питание или выходное пособие при трудоустройстве. А все остальные моменты в части стипендии и коммунальных услуг, мы должны сохранить за ними и обеспечить четко все, что реализовано по закону о гарантиях для таких лиц», - пояснил председатель профильного Комитета Сергей Чебан.
Предлагается сохранить ежемесячное пособие на питание, ежегодное пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежемесячное пособие на карманные расходы, стипендию и 50%-ю льготу на коммунальные услуги. Комитет по соцполитике рекомендует Верховному Совету принять законопроект во втором чтении на ближайшем пленарном заседании. Законопроект вступит в силу с 1 марта.
Среди законопроектов, рассмотренных в первом чтении, государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики на период 2022-2031 годов». Жилье защитникам республики предоставлялось, но они стояли в общей льготной очереди. 401 участник боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики нуждается в собственном жилье.
«Вопросы, которые ставили мы на комитете, очень актуальны. Часть из этих людей – преклонного возраста. И в случае, если исход не самый благоприятный, за семьей остается право на жилье или нет. Я считаю, что нужно зафиксировать эту очередь, четко ее обозначить, и дать возможность тем людям, которые останутся в семье, сохранить это право в рамках реализации данной программы. Наша задача сейчас доработать ее ко второму чтению, четко все прописать вместе с министерством по социальной защите. Все должно быть прозрачно, открыто, объективно. Есть опыт по обеспечению жильем детей-сирот. В принципе, по такому же механизму можно обеспечить и реализацию данной программы», - отметил глава Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
На 2022 год финансирование в госбюджете на покупку 41 квартиры уже заложены. Срок действия госпрограммы – 10 лет. В ближайшее время Верховный Совет рассмотрит законопроект в первом чтении. vspmr.org