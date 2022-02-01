2 февраля в сейсмической зоне Вранча Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал два землетрясение магнитудой 3,8 и 2,7 балла. Подземные толчки зафиксированы сегодня, 2 февраля, в 00:19:38 и в 03:48:13.
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло вблизи следующих городов: 77 км. к востоку от Брашова, 89 км. к северо-востоку от Плоешти, 105 км. к югу от Бакэу, 115 км. к западу от Галаца, 116 км. к западу от Брэилы, 140 км. к северу от Бухареста, 162 км. к северо-востоку от Питешти, 185 км. к юго-западу от Яссы, 191 км. к востоку. Сибиу, 205 км. к северу от Русе.
Землетрясение магнитудой 2,7 мл на глубине 130 км. произошло вблизи следующих городов: 78 км. к востоку от Брашова, 93 км. к северо-востоку от Плоешти, 102 км. к югу от Бакэу, 114 км. к западу от Галаца, 116 км. к северо-западу от Брэилы, 143 км. к северу от Бухареста, 165 км. к северо-востоку от Питешти, 182 км. к юго-западу от Яссы, 192 км. к востоку. Сибиу, 208 км. к северу от Русе
Ранее, 30 января в 05:11 в сейсмозоне Вранча было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1.