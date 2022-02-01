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Участие в противодействие дискриминации

Участие в противодействие дискриминации

«Все люди рождаются свободными в своем достоинстве и правах». Эта первая фраза Всеобщей декларации прав человека, которая заложила основу международного права в области прав человека. Одним из наиболее распространенных видов нарушения прав человека является дискриминация. И для миллионов людей по всему миру борьба с этим явлением остается повседневной. В Приднестровье, как и в других странах этот феномен тоже существует и бороться с ним приходится многим общественным организациям, направленных на оказание социально правовой помощи.

  • Сегодня, 09:02
  • DTV
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