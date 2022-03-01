Молдавские дальнобойщики, заблокированные на таможне в Могилев-Подольском жалуются, что у них отбирают груз.
“Так поступает украинская таможня с российским товаром оплаченным молдавской компанией! Просто забирает себе! Несмотря на то что товар оплачен молдавской компанией и товар стоит 50 000 евро!”, – пишут водители.
Также пользователи соцсетей пишут, что у дальнобойщиков, заблокированных в Могилев-Подольском, закончилась еда. Они там уже находятся 6 дней, передает bloknot-moldova.ru.
Ранее сообщалось, что молдавские водители заблокированы на Украине, им предлагают идти пешком.
"Наши водители заблокированы на Украине. Могилёв-Подольский. Стоят уже 5 дней, кто-то меньше. Украинцы не хотят оформлять. Предлагают бросить машины и груз и идти пешком, причем с угрозами. А наши по-прежнему беспрепятственно пускают граждан Украины и не только… Почему так? Разве мы прокляты, потому что возим грузы из России и Белоруссии?" – пишет автор поста Сергей Рошка.
Уточняется, что всего таких грузовиков около 45.
Они удивлены к такому избирательному подходу. В Молдове, напомним, к беженцам весьма бережное отношение. Они получают бесплатный кров, еду, услуги, возможность свободно перемещаться в другие страны Европы.
Министру внутренних дел Анне Ревенко не известна информация о судьбе около 45 молдавских фур в Могилев-Подольске. Об этом в ходе брифинга для прессы сообщила Ревенко. bloknot-moldova.ru