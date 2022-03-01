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Украинские таможенники отбирают у молдавских дальнобойщиков товар, купленный в России

Украинские таможенники отбирают у молдавских дальнобойщиков товар, купленный в России

Молдавские дальнобойщики, заблокированные на таможне в Могилев-Подольском жалуются, что у них отбирают груз.

“Так поступает украинская таможня с российским товаром оплаченным молдавской компанией! Просто забирает себе! Несмотря на то что товар оплачен молдавской компанией и товар стоит 50 000 евро!”, – пишут водители.



Также пользователи соцсетей пишут, что у дальнобойщиков, заблокированных в Могилев-Подольском, закончилась еда. Они там уже находятся 6 дней, передает bloknot-moldova.ru.

Ранее сообщалось, что молдавские водители заблокированы на Украине, им предлагают идти пешком.

"Наши водители заблокированы на Украине. Могилёв-Подольский. Стоят уже 5 дней, кто-то меньше. Украинцы не хотят оформлять. Предлагают бросить машины и груз и идти пешком, причем с угрозами. А наши по-прежнему беспрепятственно пускают граждан Украины и не только… Почему так? Разве мы прокляты, потому что возим грузы из России и Белоруссии?" – пишет автор поста Сергей Рошка.

Уточняется, что всего таких грузовиков около 45.



Они удивлены к такому избирательному подходу. В Молдове, напомним, к беженцам весьма бережное отношение. Они получают бесплатный кров, еду, услуги, возможность свободно перемещаться в другие страны Европы.

Министру внутренних дел Анне Ревенко не известна информация о судьбе около 45 молдавских фур в Могилев-Подольске. Об этом в ходе брифинга для прессы сообщила Ревенко.
bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 19:27
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