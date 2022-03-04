Официальный канал правительства Молдовы опубликовал информацию о том, что уровень радиации в Молдове и соседней Украине находится в норме. Сообщение появилось после ночного пожара на Запорожской атомной электростанции, которая находится примерно в 590 км. от Кишинева. Огонь на станции потушили к 6 утра.
В сообщении правительства Молдовы говорится, что никакого «роста уровня радиации нет». Со ссылкой на Международное агентство атомной энергии также говорится, что уровень радиации в норме и в соседней Украине. Агентство при этом продолжает следить за ситуацией, передает newsmaker.md.
В Молдове, говорится в сообщении правительства, тоже постоянно следят за радиационной обстановкой.
Напомним, в ночь с 3 на 4 марта из-за обстрела начался пожар на Запорожской АЭС. Возгорание произошло в административном здании на территории станции. От пожара никто не пострадал, его удалось потушить к 6.20 утра.
Пожар на территории Запорожской АЭС неподалеку от Энергодара был потушен утром 4 марта, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщает noi.md.
«В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Бои на подступах к Запорожской АЭС, расположенной вблизи города Энергодар, продолжаются с 3 марта. Почти в 2:00 мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на станции начался пожар.
Спикер Запорожской АЭС Андрей Туз заявил о попадании в первый энергоблок.
Компания «Энергоатом» обратилась к мировому сообществу с предупреждением, что эти обстрелы являются «нарушением ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира».
Министр энергетики Украины Герман Галущенко указал, что кроме шести энергоблоков АЭС, на территории станции есть еще хранилище отработанного ядерного топлива, содержащее около 150 контейнеров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет требовать созыва экстренного заседания Совбеза ООН «в ближайшие часы» из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Площадка Запорожской АЭС перешла под контроль российской армии. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает eadaily.com.
По данным ведомства, персонал работает на своих рабочих местах, оперативные работники контролируют состояние энергоблоков и обеспечивают их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации: «Также осуществляются обходы для идентификации повреждений на площадке».
Из шести блоков в работе находится один мощностью 690 МВт. Три блока на Запорожской АЭС сейчас останавливают, идет охлаждение ядерных установок, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
В последние дни на станцию приходилась почти половина действующей мощности атомной генерации страны — более 3 ГВт.