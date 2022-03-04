Линдси Грэм обратился к окружению российского президента, заявив, что тот, кто уберет Путина, окажет большую услугу России и миру.
Cенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал "убрать" президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире Fox.
"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.
Посольство РФ потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента РФ Владимира Путина.
"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - отметил посол.
Антонов добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся "столь безответственные и непрофессиональные политики".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня (с намеком на президента РФ Владимира Путина)", окажет стране и миру большую услугу".
Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно. ria.ru