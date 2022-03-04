Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.
"Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть - она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины... были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли", - сказал Шольц интервью телеканалу ZDF.
Конкретно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идет об организации конкретной помощи".