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Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины, Молдовы и Грузии в ЕС

Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины, Молдовы и Грузии в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.

"Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть - она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины... были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли", - сказал Шольц интервью телеканалу ZDF.

Конкретно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идет об организации конкретной помощи".

ria.ru
  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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