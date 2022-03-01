Полиция Молдовы распространила обращения к гражданам Украины, находящимся на территории нашей страны, отметив, что "закон на территории Молдовы равен для всех".
"Уважаемые граждане, мы открыты принять вас для того чтобы оказать вам всю не обходимую помощь в эти тяжёлые моменты. Полиция Республики Молдова поддерживает вас, и вы можете рассчитывать на нашу помощь 24/24. Ежедневно мы получаем сообщения с благодарностями в адрес РМ за ту помощь, которую получают от полиции и от пограничной полиции", - сказано в обращении полиции на Facebook.
"Для того чтобы в эти тяжёлые моменты быть в безопасности, убедительно просим вас соблюдать Правила Дорожного Движения и общественного порядка. Если необходима юридическая или какая либо другая поддержка, вы можете обратиться к ближайшему полицейскому или в инспекторат полиции.
Закон на территории Молдовы равен для всех, а полиция готова обеспечить безопасность всем гражданам.
Будем едины в это трудное время и будем уважать друг друга".
Напомним, сегодня в ходе брифинга для прессы Виорел Чернэуцяну отметил, что увеличивается количество вызовов экстренных служб по поводу ситуаций, в которые вовлечены граждане Украины, особенно заметно увеличение случаев дорожно-транспортных происшествий и групповых конфликтов. В то же время сообщается о случаях потери документов и пропажи людей.
"С 24 февраля зарегистрированы 15 ДТП с участием транспортных средств. До 5000 сотрудников полиции ежедневно дежурят на местах в усиленном режиме и усиливают профилактические и контрольные мероприятия.
Обеспечен постоянный мониторинг объектов размещения Граждан Украины, а также национальных объектов инфраструктуры", - заявил Чернэуцяну. Point.md