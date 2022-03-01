Счетная палата РМ усмотрела нарушение принципов финансовой дисциплины и бюджета Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в процессе проведения президентских выборов осенью 2020 года и досрочных парламентских выборов в июле 2021 года. К некоторым несоответствиям в расходах окружными избирательными советами привлечено внимание Генеральной прокуратуры, сообщает logos.press.md
Все кандидаты делают это
Молодая демократия Молдовы находится в перманентных выборах. Казалось бы, отточить технологии выделения средств на избирательные кампании уже не должно составлять особого труда. Но каждый раз по прошествии времени внешний аудит высшего контролирующего органа выявляет финансовые нарушения. Какого бы толка партии ни приходили к власти, и какими бы «честными и справедливыми» они ни казались, бюджетные деньги на электоральные нужды умеют тратить все. В том числе и организаторы.
Волеизъявления в режиме экономии не случилось и на этот раз. В ходе аудита было выявлено отсутствие нормативных актов как на уровне центрального, так и на уровне внутреннего регулирования. Несоответствие нормативной базы обусловило неверное планирование ресурсов, необходимых для проведения выборов. Оплата труда должностных лиц избирательных органов, печать материалов, проведение государственных закупок в ходе избирательной кампании были плохо обусловлены предварительными расчетами, что с одной стороны, вело к перерасходу, с другой, – к дефициту средств, констатировали госконтролеры.
Выбор обошёлся дорого
Ревизионная деятельность проводилась в рамках Центральной избирательной комиссии (ЦИК), органа, уполномоченного координировать деятельность всех избирательных органов для подготовки и проведения выборов, а доказательства были получены от Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Смету расходов на организацию и проведение выборов утверждает Центральная избирательная комиссия. На президентских выборах в нее были включены расходы на ЦИК, 36 окружных избирательных советов и 2200 избирательных участков, из них 150 избирательных участков за рубежом. Но отсутствие в нормативно-правовой базе экспресс-процедур по доставке и печатанию бюллетеней - а цена бюллетеней существенно различается по участкам за рубежом и внутри страны – оценка затрат была существенно затруднена.
Кроме того, закупка топлива при отсутствии первичных документов, средств защиты для предотвращения распространения инфекции и другие не поддающиеся проверке «нюансы» выборного процесса можно принять с большими оговорками, когда речь идет о приемлемости бюджетных расходов. Например, из резервного фонда правительства ЦИК были выделены финансовые средства в размере 13,3 млн леев только на покупку средств защиты для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Потрачено гораздо меньше. Но и то, что потрачено, никто не проверял – отчетности по таким расходам нет.
При этом Центризбирком закупал средства централизованной защиты, имея неучтенные запасы товаров, а окружные избирательные советы закупали товары, как показала проверка, по значительно более высоким ценам. Кроме того, в Избирательном кодексе отсутствует ясность относительно оплаты труда сотрудников, тарификация их труда оставляет место для различных толкований, и это влечет повышенные расходы из госбюджета, считают в Счетной палате.
По итогам проверки Счетная палата установила, что «в отношении планирования ассигнований в соответствии со сметой расходов, утвержденной Центральной избирательной комиссией, внешний публичный аудит констатировал их завышение, что обусловило неисполнение уточненных ассигнований из государственного бюджета. Также, при исполнении ассигнований на президентские выборы, некоторые категории расходов не соответствовали положениям нормативной базы и принципам надлежащего управления, а, исходя из предписаний Кодекса о выборах, отчетность об управлении финансовыми средствами, выделенными на выборы, не заслушивалась в Парламенте».
Экономное волеизъявление
Другими словами, депутатам было не интересно узнать, что ЦИК планировал смету расходов на президентские выборы в размере 167,4 млн леев, а управился, ни в чем себе не отказывая, на сумму 133,9 млн леев. И было еще что экономить.
Аудиторский анализ показывает, что наиболее существенные позиции, по которым ЦИКу удалось так удачно сэкономить, относятся к: прочим расходам на основании договоров с физическими лицами (-10,7 млн леев); закупке прочих материалов (-7,9 млн леев), закупке ГСМ (-4,6 млн леев), телекоммуникационным услугам (-3,4 млн леев) и т.д. Согласно объяснениям ЦИК, это стало возможным благодаря удешевлению стоимости печати одного бюллетеня, на количестве поездок и ГСМ повлияла пандемия. Здесь перерасход средств легко проверить, поэтому недопустим.
Другие статьи расходов не так прозрачны. В результате аудиторской проверки было установлено, что ЦИК осуществил расходы в общей сумме 160,2 тыс. леев, которые не указаны в утвержденной смете расходов: текущие ремонтные услуги - 89,4 тыс. леев, услуги охраны - 39,08 млн леев, пособия по временной нетрудоспособности – 3,5 тыс. леев, а также приобретение продуктов питания – 28,2 тыс. леев.
И еще несколько цифр. Избирательный кодекс предусматривает создание участков в количестве не менее 7 и не более 11 человек. Так, при отсутствии установленных нормативов средний объем расходов на избирательный участок в Молдове составил 26,3 тыс. леев, а избирательный участок за границей стоил 50,5 тыс. леев. МИДЕИ объяснило эту разницу тем, что для избирательных участков за границей требуются «другие дополнительные расходы», и затраты различаются в зависимости от страны.
Да, выборы – всегда праздник, в какой стране они бы ни проходили. Счетная палата приводит в пример стоимость расходов на питание для членов избирательных участков у нас и за рубежом, которые частично проясняют, почему участки там обошлись дороже. У нас расходы на питание членов одного участка составили около 0,5 тыс. леев, а для одного участка за рубежом - около 6,3 тыс. леев. Почему за границей такие высокие «ресторанные наценки» ЦИК не объясняет.
Мандат стал дороже
Выявленные Счетной палатой недостатки в организации досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года тоже говорят о том, что жизнь народных избранников ценится дорого. Аудиторы разбирались, какие расходы сэкономил ЦИК в прошлом году.
В результате проверки установлено, что ЦИК утвердил смету расходов на общую сумму 125 млн леев. Министерство финансов выделило ЦИК из резервного фонда правительства финансовые средства на общую сумму 92,5 млн леев, из которых исполнено 84,5 млн леев, или на уровне 91,4%. Нераспределенные ассигнования в размере 7,8 млн леев ЦИК вернул в резервный фонд правительства.
Исполнение ассигнований на организацию и проведение внеочередных парламентских выборов от 11 июля 2021 года осуществлялось с отступлениями от положений нормативной базы, считают аудиторы по итогам проверки. И приводят причины, очень похожие на предыдущие схемы сокрытия расходов.
Во-первых, выплата вознаграждения должностным лицам избирательной комиссии осуществлялась отдельными окружными избирательными советами с отступлениями от нормативной базы, а оплата труда работников Центра дополнительного образования и Центральной избирательной комиссии - в отсутствие исчерпывающего регламента по оплате.
Во-вторых, некоторые окружные избирательные советы не распределили избирательным бюро участков средства в пределах утвержденного ЦИК лимита на приобретение топлива, а при учете расходов не оформили должным образом подтверждающие документы.
Также окружные избирательные советы закупили канцтовары и другие материальные ценности, но не распределили их по избирательным участкам в пределах утвержденных ЦИК лимитов. В то же время ЦИК планировал закупить избирательные бюллетени на общую сумму 4 млн леев по цене за единицу 1 лей, из которых 3,3 млн леев - для избирательных участков в стране и 750 тыс. леев - для иностранных. Фактические расходы на приобретение бюллетеней составили 656 тыс. леев, или на уровне 16,2% от запланированной суммы, при цене за единицу бюллетеня 0,18 леев.
Эти аудиторские наблюдения можно найти в обоих аудиторских отчетах. Подробно госконтролеры описывают, как организована деятельность по государственным закупкам, при этом большинство контрактов заключаются в виде исключения от требований Законом о государственных закупках. План закупок был составлен в отсутствие точного знания потребностей, а контракты, заключенные избирательными советами округа, не были доведены до сведения Агентства государственных закупок для надзора за закупками.
Наконец, Счетная палата приходит к осторожному выводу, что «на аспекты соблюдения порядка управления финансовыми средствами, исполнением избирательных расходов повлияло несоблюдение финансово-бюджетной дисциплины, а также отсутствие надлежащего внутреннего контроля, что привело к нарушениям». Более серьезные выводы должна сделать Генеральная прокуратура и другие ответственные учреждения.