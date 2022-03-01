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Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли

Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли

Президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, Банка России и компании "Газпром" об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", - указывается в документе, передает ТАСС.

Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО "Газпром" по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль. Согласно списку поручений, сделать это требуется "при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования" в срок до 31 марта.

Кроме того, ЦБ совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
tass.ru
  • Сегодня, 09:39
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