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Роспотребнадзор заявил о пожарах в зоне Чернобыльской АЭС

Роспотребнадзор заявил о пожарах в зоне Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются пожары, однако радиационная обстановка остается стабильной, угрозы для территории РФ нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре 28 марта.

«В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях», - сообщили в ведомстве. Радиационная обстановка, по результатам мониторинга, остается стабильной. Ситуация под контролем, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, о росте радиационной опасности в связи с зафиксированными пожарами в зоне отчуждения заявили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Пожары фиксируются в последние две недели, их площадь превышает 8,7 тысяч гектар более чем на 30 участках.

Природные пожары в зоне отчуждения ЧАЭС случаются регулярно — так, значительный масштаб они приобрели в недавнем 2020 году, когда в апреле их площадь достигла свыше 11 тысяч га. При тушении были задействованы более 350 человек и 89 единиц техники, тушение осложнялось повышенным радиационным фоном.
mk.ru

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