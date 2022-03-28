В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются пожары, однако радиационная обстановка остается стабильной, угрозы для территории РФ нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре 28 марта.
«В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях», - сообщили в ведомстве. Радиационная обстановка, по результатам мониторинга, остается стабильной. Ситуация под контролем, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Напомним, о росте радиационной опасности в связи с зафиксированными пожарами в зоне отчуждения заявили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Пожары фиксируются в последние две недели, их площадь превышает 8,7 тысяч гектар более чем на 30 участках.
Природные пожары в зоне отчуждения ЧАЭС случаются регулярно — так, значительный масштаб они приобрели в недавнем 2020 году, когда в апреле их площадь достигла свыше 11 тысяч га. При тушении были задействованы более 350 человек и 89 единиц техники, тушение осложнялось повышенным радиационным фоном. mk.ru