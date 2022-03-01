Согласно информации, озвученной на заседании Оперативного штаба при Президенте по профилактике и предотвращению распространения вируса, на данный момент носителями COVID-19 являются 1067 приднестровцев. 294 из них проходят лечение в условиях специализированных стационаров.
На данный момент в слободзейском госпитале занято 170 койко-мест, в рыбницком – 32, в дубоссарском – 17, в бендерской горбольнице – 54, в коронавирусном блоке РКБ – 3. Госпиталь на базе психиатрической больницы села Выхватинцы свёрнут. Загруженность госпитальной сети в целом на данный момент составляет 51%. Тяжело переносят коронавирус 64 человека, 22 являются пациентами реанимационных отделений, на ИВЛ находится 1 заболевший. 782 приднестровца проходят лечение на дому. В период с 21 по 27 марта госпитализация понадобилась 27 таким пациентам. Количество инфицированных коронавирусом детей – 26 человек (неделей ранее болело 40 несовершеннолетних), сообщает пресс-служба главы государства.
В течение недели исследовано 4352 пробы биоматериала граждан с подозрением на наличие инфекции (за все время пандемии – 489343). Факт заболевания в отчетном периоде подтвердился в 845 случаях. Среднесуточная заболеваемость – 121 (неделей ранее – 156). Снижение среднесуточной заболеваемости наблюдается седьмую неделю подряд. Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксирован 111621 факт инфицирования COVID-19. 2162 носителя вируса – менее 2% заболевших – скончались (за неделю семь летальных исходов заболевания), 108383 человека – 97% инфицированных – справились с болезнью (в течение отчетной недели 1161 выздоровевший). В условиях обязательной самоизоляции находятся 796 приднестровцев.
За отчетный период 539 приднестровцев прошли полный курс вакцинации. Всего в республике от COVID-19 привито 143379 человек, или 37,5% взрослого населения.