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Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле

Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле

Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле, сообщает "Интерфакс" ссылаясь на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

"Стороны приступили к переговорам на уровне глав делегаций. В частности, поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается, что итогом встречи может стать закрепление условий нейтрального статуса на бумаге.

"Речь идет о проекте некоего договора или декларации. Все на стадии обсуждения", - сказал источник.

Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле


Перед началом переговоров президент Турции Тайипа Реджеп Эрдоган обратился к участникам переговоров с краткой речью.

На кадрах, которые транслирует телеканал "Россия-24", видно, что вместе с российской делегацией приехал бизнесмен Роман Абрамович.

Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле

Как пишет Reuters, встреча делегаций прошла без рукопожатий.

Представитель Эрдогана утверждает, что Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик
Иначе он не смог бы въехать в Турцию, как и все остальные предприниматели, находящиеся под санкциями, отметил Ибрагим Калын

Бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик, иначе он не смог бы въехать в Турцию, как и все остальные предприниматели, находящиеся под санкциями. С таким утверждением выступил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN, пишет ТАСС

"У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [РФ Владимиром] Путиным в качестве переговорщика", - утверждает он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной.

  • Сегодня, 10:27
  • DTV
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