Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле, сообщает "Интерфакс" ссылаясь на свой источник, знакомый с ходом переговоров.
"Стороны приступили к переговорам на уровне глав делегаций. В частности, поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предполагается, что итогом встречи может стать закрепление условий нейтрального статуса на бумаге.
"Речь идет о проекте некоего договора или декларации. Все на стадии обсуждения", - сказал источник.
Перед началом переговоров президент Турции Тайипа Реджеп Эрдоган обратился к участникам переговоров с краткой речью.
На кадрах, которые транслирует телеканал "Россия-24", видно, что вместе с российской делегацией приехал бизнесмен Роман Абрамович.
Как пишет Reuters, встреча делегаций прошла без рукопожатий.
Представитель Эрдогана утверждает, что Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик Иначе он не смог бы въехать в Турцию, как и все остальные предприниматели, находящиеся под санкциями, отметил Ибрагим Калын
Бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик, иначе он не смог бы въехать в Турцию, как и все остальные предприниматели, находящиеся под санкциями. С таким утверждением выступил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN, пишет ТАСС
"У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [РФ Владимиром] Путиным в качестве переговорщика", - утверждает он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной.