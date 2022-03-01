Dnestr.TV

 
0

В бюджет-2022 года предложено внести антикризисные коррективы

В бюджет-2022 года предложено внести антикризисные коррективы

В ходе заседания Правительства единогласно поддержано предложение о внесении изменений и дополнений в республиканский бюджет на 2022 год. Главная его цель – на законодательном уровне предусмотреть ряд антикризисных мер и скорректировать госказну с учётом текущего положения дел в экономике. Проект представила и.о. министра финансов Алена Рускевич.

Документ создан с учетом тех шагов, которые уже предприняло Правительство по стабилизации текущей социально-экономической обстановки с учётом интересов граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба Правительства.

В первую очередь Правительство предлагает утвердить остатки средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2022 года. Речь о 222,6 млн рублей на счетах республиканского бюджета и 78,4 млн. на счетах местных бюджетов. Из них планируется сформировать резерв в сумме 129 млн рублей по целевым бюджетным фондам республиканского бюджета и порядка 45 млн. руб. по счетам местных бюджетов.

«Напомню, что определенность по внешнеэкономической деятельности может быть достигнута нами в конце апреля, именно тогда будет больше информации для того, чтобы принимать решения по этим остаткам. Поэтому пока на данный момент эти суммы предлагается зарезервировать, то есть подойти к этому консервативно. Если ситуация будет улучшаться, и мы будем видеть, что потребность в резервах не такая высокая, то конечно относительно остатков мы будем предлагать решения по их разморозке. Тоже самое касается программ развития нашего государства», – отметил Александр Мартынов.

Немаловажным является то, что в текстовой части документа предусмотрена возможность дополнения закона о ресбюджете нормами, которые позволяют расширить действующий инструментарий господдержки предприятий промышленной отрасли. Исполнительные органы власти предлагают закрепить для крупных промышленных предприятий право на получение отсрочек и рассрочек по налоговым платежам, определить порядок и критерии льготного кредитования на пополнение оборотных средств. Этими вопросами будет заниматься специальная антикризисная комиссия в индивидуальном порядке.

«Основная проблема сейчас – дефицит оборотных средств на предприятиях. Это не просто экономическая категория, это угроза для сохранности трудовых коллективов на предприятиях. Это серьезная проблема, и в этой ситуации, несмотря на дефицит государственных финансов, все-таки мы должны с предприятиями действовать рука об руку, это касается и банковской системы, и нужно объединить усилия для того, чтобы помочь предприятиям выстоять в столь сложный период и сохранить трудовые коллективы», - подчеркнул Глава Правительства.

Несмотря на необходимость резервирования значительной суммы бюджетных средств, в данном проекте нашли свое отражение те важные решения, которые были согласованы на Координационном совете. А именно: дополнительные лимиты для здравоохранения и системы социальной защиты.

По отрасли здравоохранения предусмотрено увеличение на сумму 11 млн рублей. Среди основных направлений – это увеличение расходов по эндопротезированию коленных суставов, а также проведение высокотехнологичных операций по замене клапанов сердца.

«Это те проблемы, с которыми к нам обращаются граждане, в основном, пенсионного возраста, и по некоторым из этих граждан ситуация уже достаточно критическая. То есть, если эти лимиты не будут выделены, то последствия могут быть крайне негативными», - подчеркнул Премьер. На эти цели ресурсы будут выделены в оперативном порядке для скорейшего направления наших граждан в профильные клиники.

С этого года гражданам будут возмещать и средства, затраченные на проезд к месту лечения. Лимиты также пересмотрены в сторону увеличения.

«Очень много обращений по этому поводу. Когда государство оплачивает лечение за рубежом, но добраться к месту лечения, оплатить там проживание очень дорого. И для некоторых иногда неподъемно настолько, что граждане от этого лечения вынуждены отказываться, - обозначил Глава Правительства, - как бы не было тяжело, но помочь таким гражданам необходимо».

В том числе зарезервированы дополнительные средства на оказание бесплатной стоматологической помощи и зубопротезирование с применением дорогостоящих технологий для льготных категорий граждан. В первую очередь речь о ветеранах Великой Отечественной войны, защитниках Приднестровья и афганцах. В целом увеличен весь госзаказ на подобного рода услуги для инвалидов-защитников ПМР.

Если говорить о социальной защите, то в этом направлении также предложено увеличить лимиты на выплаты единовременной материальной помощи к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья и ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. Категория получателей расширена, в связи с чем и потребовалось внести изменения.

В рамках законодательной инициативы предусмотрено увеличение расходов республиканского бюджета на общую сумму в совокупности 38,9 млн рублей. В эту сумму в том числе входят лимиты на возмещение курсовой разницы гражданам, получающим пенсии иностранной валюте.

Предусмотрены и резервы для содержания беженцев из Украины.

Запланировано добавление новых объектов по линии ФКВ на сумму в 3 млн рублей, в том числе на замену системы отопления в Республиканском доме ребенка. Для данного учреждения будет приобретена мебель, а также увеличены лимиты на приобретение молочных смесей. Ресурсы для этого также предусмотрены в законопроекте.

В целом, в рамках Фонда капитальных вложений инициативой предусмотрено порядка 18 млн рублей, часть из которых будет направлена на финансирование работ незавершенных объектах и погашение кредиторской задолженность по программе строительства.

Предлагается также увеличение целевых субсидий за счет средств Дорожного фонда на 19,6 млн рублей, которые планируется направить на несколько крупных проектов. В Слободзейском районе – на строительство и реконструкцию ливневой канализации, в Тирасполе – на расширение участка дорог по улице Одесской и улицы Правды, а также ремонт дорожного покрытия в Бендерах по улице Ткаченко.

«Те, кто живут в Тирасполе, кто в вечернее время, да и в утренние часы передвигаются по городу, поймут это предложение. Все это предлагается сделать и уже эти работы начаты не ради красоты, а ради того, чтобы граждане нашей республики не стояли в часовых пробках, как это происходит, допустим, по улице Правды и Карла Либкнехта. Это очень долго, и решать этот вопрос крайне необходимо», - выразил мнение Премьер. Работы по развязкам планируют завершить к концу лета.

Представленный сегодня документ включает объемный пакет предложений по оперативному управлению имеющимися ресурсами. В ближайшее время документ поступит в Верховный Совет для изучения.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна