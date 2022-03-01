В ходе заседания Правительства единогласно поддержано предложение о внесении изменений и дополнений в республиканский бюджет на 2022 год. Главная его цель – на законодательном уровне предусмотреть ряд антикризисных мер и скорректировать госказну с учётом текущего положения дел в экономике. Проект представила и.о. министра финансов Алена Рускевич.
Документ создан с учетом тех шагов, которые уже предприняло Правительство по стабилизации текущей социально-экономической обстановки с учётом интересов граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба Правительства.
В первую очередь Правительство предлагает утвердить остатки средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2022 года. Речь о 222,6 млн рублей на счетах республиканского бюджета и 78,4 млн. на счетах местных бюджетов. Из них планируется сформировать резерв в сумме 129 млн рублей по целевым бюджетным фондам республиканского бюджета и порядка 45 млн. руб. по счетам местных бюджетов.
«Напомню, что определенность по внешнеэкономической деятельности может быть достигнута нами в конце апреля, именно тогда будет больше информации для того, чтобы принимать решения по этим остаткам. Поэтому пока на данный момент эти суммы предлагается зарезервировать, то есть подойти к этому консервативно. Если ситуация будет улучшаться, и мы будем видеть, что потребность в резервах не такая высокая, то конечно относительно остатков мы будем предлагать решения по их разморозке. Тоже самое касается программ развития нашего государства», – отметил Александр Мартынов.
Немаловажным является то, что в текстовой части документа предусмотрена возможность дополнения закона о ресбюджете нормами, которые позволяют расширить действующий инструментарий господдержки предприятий промышленной отрасли. Исполнительные органы власти предлагают закрепить для крупных промышленных предприятий право на получение отсрочек и рассрочек по налоговым платежам, определить порядок и критерии льготного кредитования на пополнение оборотных средств. Этими вопросами будет заниматься специальная антикризисная комиссия в индивидуальном порядке.
«Основная проблема сейчас – дефицит оборотных средств на предприятиях. Это не просто экономическая категория, это угроза для сохранности трудовых коллективов на предприятиях. Это серьезная проблема, и в этой ситуации, несмотря на дефицит государственных финансов, все-таки мы должны с предприятиями действовать рука об руку, это касается и банковской системы, и нужно объединить усилия для того, чтобы помочь предприятиям выстоять в столь сложный период и сохранить трудовые коллективы», - подчеркнул Глава Правительства.
Несмотря на необходимость резервирования значительной суммы бюджетных средств, в данном проекте нашли свое отражение те важные решения, которые были согласованы на Координационном совете. А именно: дополнительные лимиты для здравоохранения и системы социальной защиты.
По отрасли здравоохранения предусмотрено увеличение на сумму 11 млн рублей. Среди основных направлений – это увеличение расходов по эндопротезированию коленных суставов, а также проведение высокотехнологичных операций по замене клапанов сердца.
«Это те проблемы, с которыми к нам обращаются граждане, в основном, пенсионного возраста, и по некоторым из этих граждан ситуация уже достаточно критическая. То есть, если эти лимиты не будут выделены, то последствия могут быть крайне негативными», - подчеркнул Премьер. На эти цели ресурсы будут выделены в оперативном порядке для скорейшего направления наших граждан в профильные клиники.
С этого года гражданам будут возмещать и средства, затраченные на проезд к месту лечения. Лимиты также пересмотрены в сторону увеличения.
«Очень много обращений по этому поводу. Когда государство оплачивает лечение за рубежом, но добраться к месту лечения, оплатить там проживание очень дорого. И для некоторых иногда неподъемно настолько, что граждане от этого лечения вынуждены отказываться, - обозначил Глава Правительства, - как бы не было тяжело, но помочь таким гражданам необходимо».
В том числе зарезервированы дополнительные средства на оказание бесплатной стоматологической помощи и зубопротезирование с применением дорогостоящих технологий для льготных категорий граждан. В первую очередь речь о ветеранах Великой Отечественной войны, защитниках Приднестровья и афганцах. В целом увеличен весь госзаказ на подобного рода услуги для инвалидов-защитников ПМР.
Если говорить о социальной защите, то в этом направлении также предложено увеличить лимиты на выплаты единовременной материальной помощи к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья и ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. Категория получателей расширена, в связи с чем и потребовалось внести изменения.
В рамках законодательной инициативы предусмотрено увеличение расходов республиканского бюджета на общую сумму в совокупности 38,9 млн рублей. В эту сумму в том числе входят лимиты на возмещение курсовой разницы гражданам, получающим пенсии иностранной валюте.
Предусмотрены и резервы для содержания беженцев из Украины.
Запланировано добавление новых объектов по линии ФКВ на сумму в 3 млн рублей, в том числе на замену системы отопления в Республиканском доме ребенка. Для данного учреждения будет приобретена мебель, а также увеличены лимиты на приобретение молочных смесей. Ресурсы для этого также предусмотрены в законопроекте.
В целом, в рамках Фонда капитальных вложений инициативой предусмотрено порядка 18 млн рублей, часть из которых будет направлена на финансирование работ незавершенных объектах и погашение кредиторской задолженность по программе строительства.
Предлагается также увеличение целевых субсидий за счет средств Дорожного фонда на 19,6 млн рублей, которые планируется направить на несколько крупных проектов. В Слободзейском районе – на строительство и реконструкцию ливневой канализации, в Тирасполе – на расширение участка дорог по улице Одесской и улицы Правды, а также ремонт дорожного покрытия в Бендерах по улице Ткаченко.
«Те, кто живут в Тирасполе, кто в вечернее время, да и в утренние часы передвигаются по городу, поймут это предложение. Все это предлагается сделать и уже эти работы начаты не ради красоты, а ради того, чтобы граждане нашей республики не стояли в часовых пробках, как это происходит, допустим, по улице Правды и Карла Либкнехта. Это очень долго, и решать этот вопрос крайне необходимо», - выразил мнение Премьер. Работы по развязкам планируют завершить к концу лета.
Представленный сегодня документ включает объемный пакет предложений по оперативному управлению имеющимися ресурсами. В ближайшее время документ поступит в Верховный Совет для изучения. gov-pmr.org