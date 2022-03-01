Dnestr.TV

 
0

СМИ: Киевские власти готовы взорвать мосты и отрезать Одессу от материка

СМИ: Киевские власти готовы взорвать мосты и отрезать Одессу от материка

По оперативной информации ВСУ заминировало два моста через Днестр близ села Маяки (через реку Днестр). Также заминированы железнодорожный и автомобильный раздвижной мост в пгт. Затока, сообщает point.md ссылаясь на vg-news.ru

После подрыва мостов будет блокировано автомобильное и железнодорожное сообщение Одессы и юга области с материком.

ВСУ приказано взорвать заминированные мосты в случае продвижения российских войск или высадки морского десанта на побережье Затоки. После уничтожения мостов, автомобильное и железнодорожное сообщение Одессы и юга Одесской области с материковой частью Украины полностью остановится.

Отрезанными останутся 10 районов области: Белгород-Днестровский, Саратский, Тарутинский, Татарбунарский, Арцизкий, Болгарский, Килийский, Вилковский, Ренийский и Измаильский район, сообщает ТГ-канал «Оперативные сводки».
  • Сегодня, 13:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна