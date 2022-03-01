По оперативной информации ВСУ заминировало два моста через Днестр близ села Маяки (через реку Днестр). Также заминированы железнодорожный и автомобильный раздвижной мост в пгт. Затока, сообщает point.md ссылаясь на vg-news.ru
После подрыва мостов будет блокировано автомобильное и железнодорожное сообщение Одессы и юга области с материком.
ВСУ приказано взорвать заминированные мосты в случае продвижения российских войск или высадки морского десанта на побережье Затоки. После уничтожения мостов, автомобильное и железнодорожное сообщение Одессы и юга Одесской области с материковой частью Украины полностью остановится.
Отрезанными останутся 10 районов области: Белгород-Днестровский, Саратский, Тарутинский, Татарбунарский, Арцизкий, Болгарский, Килийский, Вилковский, Ренийский и Измаильский район, сообщает ТГ-канал «Оперативные сводки».