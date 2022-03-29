Москва делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта, об этом заявил заявил руководитель российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле, сообщает eadaily.com
«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», — отметил Мединский.
Как подчеркнул Мединский, Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.
Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск. Такие письменные предложения мы получили", - сказал он.
Мединский добавил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.
Кроме того, Москва предложила Киеву провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского с одновременным парафированием главами МИД мирного договора.
После переговоров делегаций России и Украине, которые прошли сегодня, 29 марта, в Стамбуле, Минобороны РФ выступило с заявлением о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлении, сообщает rbc.ru
«Принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», — отметил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Итоги встречи подвели украинские переговорщики- сообщил нардеп Давид Арахамия, пишет korrespondent.net
По его словам, сегодня ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.
"Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом", - сказал Арахамия.
В частности, по вопросу предоставления международных гарантий безопасности, которых требует Украина. В договоре должно быть прописано, что консультации в случае конфликта должны длиться не дольше трех дней. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь.
Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Франция, США, Британия, Китай и Россия), а также Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. Присоединиться смогут и другие страны.
Все гаранты должны способствовать вступлению Украины в ЕС.
"У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО( отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - заявил Арахамия.
Другой член делегации Украины Валерий Чалый отметил, что гарантии Украине должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.
"Если Украина станет объектом агрессии, после трехдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть ее небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения (о гарантиях), то Украина будет в позиции зафиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета", - заявил Чалый.
"Мы объявили наиболее принципиальные требования. В ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам."
В свою очередь, Михаил Подоляк заявил: "Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантов... В отношении Крыма это отдельный пункт договора. Мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России: в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и отдельно Севастополя".
Отдельным пунктом, по словам Подоляка, Украина предлагает России на время переговоров зафиксировать отказ от использования вооруженных сил для решения крымского вопроса, пишет korrespondent.net
В отношении ОРДЛО это тоже отдельный пункт.
"У нас есть закон об общенациональном референдуме. Для него должен быть мир. Мы спросили у россиян признают ли они Венскую конвенцию. Они сказали, что да. То есть договор под давлением не признается. Поэтому для референдума нужен мир. Ни один гарант не будет подписывать договор под давлением. Если все стороны примут такую позицию — будет отвод войск, возвращение людей и тогда референдум", - уточнил Арахамия.