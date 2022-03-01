Dnestr.TV

 
0

В Бендерах объявлен конкурс эскизных проектов по обновлению улицы Советской

В Бендерах объявлен конкурс эскизных проектов по обновлению улицы Советской

Государственная администрация города Бендеры проводит конкурс на лучший эскизный проект реконструкции общественного пространства. Речь идёт об отрезке вдоль улицы Советской, от здания бывшего автовокзала до улицы Гагарина, сообщается на сайте Государственной администрации

Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные лицензированные организации Приднестровья.

Проектировщикам предлагается преобразовать общественное пространство на указанном участке таким образом, чтобы оно включало в себя зону отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами, парковки, пешеходные пути и переходы, доступные в том числе для маломобильных групп.

Также необходимо сохранить существующие и создать новые проезды и пути следования автомобилей к действующим объектам. Продумать следует способы освещения и подсветки территории, а также установку технических средств для подзарядки гаджетов и работы Wi-Fi.

Эскизный проект необходимо направить до 11 апреля 2022 года на электронный адрес admin@bendery-ga.org и на бумажном носителе в адрес госадминистрации (г. Бендеры, ул. Ленина, 17) сопроводительным письмом с пометкой «На конкурс».

Договор на изготовление проекта будет заключён с победителем, которого определят в госадминистрации.

Дополнительную информацию можно получить на сайте госадминистрации Бендер, по телефонам: 0 (552) 2-42-67, 0 (552) 2-42-94
  • Сегодня, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна