Государственная администрация города Бендеры проводит конкурс на лучший эскизный проект реконструкции общественного пространства. Речь идёт об отрезке вдоль улицы Советской, от здания бывшего автовокзала до улицы Гагарина, сообщается на сайте Государственной администрации
Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные лицензированные организации Приднестровья.
Проектировщикам предлагается преобразовать общественное пространство на указанном участке таким образом, чтобы оно включало в себя зону отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами, парковки, пешеходные пути и переходы, доступные в том числе для маломобильных групп.
Также необходимо сохранить существующие и создать новые проезды и пути следования автомобилей к действующим объектам. Продумать следует способы освещения и подсветки территории, а также установку технических средств для подзарядки гаджетов и работы Wi-Fi.
Эскизный проект необходимо направить до 11 апреля 2022 года на электронный адрес admin@bendery-ga.org и на бумажном носителе в адрес госадминистрации (г. Бендеры, ул. Ленина, 17) сопроводительным письмом с пометкой «На конкурс».
Договор на изготовление проекта будет заключён с победителем, которого определят в госадминистрации.
Дополнительную информацию можно получить на сайте госадминистрации Бендер, по телефонам: 0 (552) 2-42-67, 0 (552) 2-42-94