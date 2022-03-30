Dnestr.TV

 
0

СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу

СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу

России необходимо перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с такой инициативой выступила группа экономистов, сообщает ria.ru ссылаясь на газету РБК.

Предложение выдвинули эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

"Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами", - говорится в статье.

В новой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция, пишет газета. Таким образом они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.

Авторы инициативы предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.

Как отмечают авторы статьи, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако, как завил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, это вопрос будущего.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.

Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан, Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние Штаты ненадежны, а доллар стал непредсказуемой черной дырой, поэтому Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в китайской валюте.
ria.ru
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна