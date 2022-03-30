России необходимо перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с такой инициативой выступила группа экономистов, сообщает ria.ru ссылаясь на газету РБК.
Предложение выдвинули эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
"Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами", - говорится в статье.
В новой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция, пишет газета. Таким образом они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.
Авторы инициативы предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.
Как отмечают авторы статьи, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако, как завил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, это вопрос будущего.
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