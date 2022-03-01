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Парламент Канады поддержал безвиз для Украины
Парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады.
"Призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки", - говорится в документе.
Также депутаты обращаются к правительству с призывом "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны".
Они рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".
Ранее сообщалось, что Канада упростила миграционную программу для украинцев.
korrespondent.net
- Сегодня, 08:03
- DTV
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