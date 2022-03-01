Республика Молдова рискует столкнуться с молочным кризисом, если власти не окажут немедленную помощь фермерам. Об этом заявила председатель Ассоциации производителей молока Анна Панкрат в эфире передачи на телеканале «Агро ТВ».
«Сектор больше не может сопротивляться, если правительство не вмешается, не окажет помощь, мы не сможем засеять кукурузу, кормовые культуры весной и впоследствии не будет молока в будущем», — сказала Анна Панкрат.
Во время той же передачи Серджиу Стефанко, овцевод из Каушанского района, сказал, что в Молдове уже начался молочный кризис.
«В последние годы нам уже не хватает овечьей брынзы. В Кэушанах и на юге цена брынзы достигла 180 леев, с 60 леев 3-4 года назад. Дело не в том, что это дорого, а в том, что у нас его нет», — сказал Стефанко.
Серджиу Стефанко также раскритиковал решение правительства о предоставлении субсидий фермерам осенью.
«С 1 апреля начнется прием заявок, через полгода будет проверка, а потом будут собираться субсидии, но я думаю, что это ошибка, поддержка нужна сейчас. Нам нужны эти деньги весной, цены взлетели до небес. Осенью у нас уже есть небольшой доход, какие-то деньги собираются откуда-то», — пояснил Стефанко.