Голландская партия "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов в четверг, так как считает неуместным делать из украинского лидера "полусвятого" и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях.
Планируется, что в четверг Зеленский выступит с видеообращением в Палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов). Голландская партия "Форум за демократию" заявила, что присутствовать на выступлении не будет, а также не намерена участвовать в последующих дебатах, сообщает РИА Новости
"Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать (!) политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки", - отметили голландские парламентарии.
Они напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например, в "Панамском досье". Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой. "А недавно в социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным", - считают в партии.
В "Форуме за демократию" считают, что принимать сторону в конфликте на основании эмоций и личной симпатии или под впечатлением речи "совершенно неуместно". Кроме того, голландский парламент - "не площадка для односторонних заявлений".
Как подчеркивается в заявлении, выступление Зеленского в нидерландском парламенте идет вразрез с более чем 170-летней демократической традицией: никогда ранее глава иностранного государства не выступал в Палате представителей. "Для этого есть веская причина: демократическое принятие решений в голландском парламенте должно происходить совершенно независимо, без иностранного влияния и иностранных интересов", - отметили в партии.