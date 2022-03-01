Сегодня на пленарном заседании депутаты Верховного Совета рассмотрели больше 20 вопросов. Некоторые законопроекты были сняты, перенесены на следующее пленарное заседание или отклонены Верховным Советом. Достаточного количества голосов при голосовании не набрали законодательные инициативы, связанные с изменениями в Кодекс ПМР об административных правонарушениях.
Авторами двух инициатив выступили зампредседателя Комитета по законодательству Григорий Дьяченко и Бендерский горсовет народных депутатов. Законопроекты содержали изменения в статьи 5.61 и 5.62 «Оскорбление» и «Клевета» Кодекса ПМР об административных правонарушениях. Цель законопроектов – установить административную ответственность за оскорбление и за клевету, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая глобальную сеть Интернет, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Интернет – это не средство массовой информации, это установлено законом. Публикация в интернете – это не публичное выступление. В этой ситуации считаю, что сеть Интернет выпадает из поля правоприменения. Я с этим столкнулся и наши люди тоже с этим сталкиваются, поэтому для того, чтобы улучшить ситуацию, мы предложили внести изменения в КоАП. Россия тоже пошла по этому пути. Правонарушения в Интернете не должны оставаться безнаказанными», – считает депутат Верховного Совета Григорий Дьяченко.
Мнения депутатов Верховного Совета разделились. Были высказаны позиции «за» и «против». Парламентарий Андрей Сафонов напомнил, что за публичное оскорбление и клевету в КоАПе ПМР уже предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафов.
«Следует сказать, что понятийный аппарат данного законопроекта не отработан, является неопределенным и в ряде случаев отсутствующим. Это, с одной стороны, не дает возможности использовать его, чтобы решать поставленные проектом задачи, а с другой стороны, таким общим неопределенным подходом только настроит против нас массовое сознание обычных граждан», – добавил Андрей Сафонов.
«Действующая норма и структура статьи 5.61 позволяет привлекать к административной ответственности, в том числе если правонарушение будет совершенно в сети Интернет. Вопросы, действительно, больше технического сопровождения процесса доказывания, то есть идентифицировать лицо, которое находится под никнеймом в социальных сетях и мессенджерах, четко определить дату, время, физическое нахождение лица за конкретным компьютером и с конкретным IP-адресом. На сегодняшний день привлечение к административной ответственности за оскорбление в сети Интернет возможно», – пояснил начальник Контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь.
Спикер парламента предлагал поддержать законопроект Бендерского горсовета, который вводит наказание за клевету в сети Интернет. Тем более, что в законодательстве России ответственность за клевету установлена. В рамках КоАП РФ – для юридических лиц, а в Уголовном кодексе – для физических лиц.
«Используя клевету, некоторые граждане достигают определенных успехов в части продвижения по должности и так далее. Человек, который распространяет ложную информацию, должен быть наказан. И это доказывает законодательство и Российской Федерации, и Белоруссии. Клевета – это достаточно серьезное правонарушение, поэтому считаю, что не стоит уходить от ответственности, особенно в наше время информационных войн», – считает Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
В МВД считают, что на практике невозможно будет установить объект правонарушения, в связи с чем, в условиях отсутствия обязательного элемента состава правонарушения, представляется невозможным принятие законопроекта.
Законопроекты «О внесении дополнений в Кодекс ПМР об административных правонарушениях» не набрали достаточного количества голосов депутатов и были отклонены в целом.