В апреле стоимость поставки российского газа в Молдову может составить $1160-1170 за тысячу кубометров. Об этом рассказал глава Moldovagaz Вадим Чебан в интервью NM. Тем не менее, по словам Чебана, пока предприятие не намерено пересматривать тарифы для конечных потребителей. «Но это не означает, что дальше этого не будет», — добавил он.
Глава Moldovagaz напомнил, что с 1 апреля изменится формула расчета цены на газ для Молдовы — теперь она на 70% будет зависеть от рыночной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и на 30% от мировых цен на нефтепродукты. «Исходя из предварительных расчетов, это уже больше тысячи долларов. Примерно $1160-$1170, исходя из вчерашних котировок биржи», — отметил он.
При этом Чебан заверил, что в апреле Moldovagaz не намерено обращаться в НАРЭ с требованием повысить тариф, несмотря на почти двукратное увеличение закупочной цены. «Благодаря погодным условиям мы почти в два раза уменьшили объем закупаемого газа и уже согласовали это с «Газпромом». Уменьшение объема позволит нам до 20 апреля рассчитаться за потребленный в марте газ и за текущее потребление в апреле, сообщает newsmaker.md.
К концу апреля, считает Чебан, Moldovagaz может задуматься о пересмотре тарифа, но это будет зависеть от договора с «Газпромом», по которому до 1 мая молдавское и российское предприятия должны подписать договор об урегулировании исторической задолженности на сумму более $700 млн. Если этого не произойдет, «Газпром» может расторгнуть контракт на поставку газа.