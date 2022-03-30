Правительство Молдовы одобрило поправку к законопроекту, упрощающую документирование некоторых категорий лиц, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Так, будет упрощена процедура обеспечения документами, удостоверяющими личность, несовершеннолетних детей -граждан Республики Молдова, в отношении которых не установлена форма защиты, родители или единственный родитель которых находятся за границей более двух месяцев и не могут вернуться в страну по объективным причинам. Документ, удостоверяющий личность, выдается по заявлению территориального органа опеки, где проживает несовершеннолетний ребенок.
Также будет облегчено получение документов, удостоверяющих личность детей, чьи родители (или единственный родитель) являются несовершеннолетними (несовершеннолетним). В этом случае заявление о выдаче удостоверяющих личность документов может подать законный представитель несовершеннолетних родителей.
При этом будет урегулирована возможность выдачи удостоверяющих личность документов на основании доверенности, выдаваемой в рамках Реестра MPower для отдельных категорий лиц. «Реестр полномочий представительства на основе электронной подписи» (MPower) предлагает гражданам, бизнесу и органам государственной власти возможность полностью автономно и бесплатно предоставлять полномочия представительства лицам, которые будут действовать от их имени для получения госуслуги. Также в результате принятых поправок будут расширены способы доставки удостоверяющего личность документа по месту прописки граждан Республики Молдова, по месту временного проживания или по месту нахождения владельца посредством электронной услуги MDelivery. moldpres.md