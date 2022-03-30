Dnestr.TV

 
0

В Молдове будет упрощена процедура документирования некоторых категорий населения

В Молдове будет упрощена процедура документирования некоторых категорий населения

Правительство Молдовы одобрило поправку к законопроекту, упрощающую документирование некоторых категорий лиц, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Так, будет упрощена процедура обеспечения документами, удостоверяющими личность, несовершеннолетних детей -граждан Республики Молдова, в отношении которых не установлена ​​форма защиты, родители или единственный родитель которых находятся за границей более двух месяцев и не могут вернуться в страну по объективным причинам. Документ, удостоверяющий личность, выдается по заявлению территориального органа опеки, где проживает несовершеннолетний ребенок.

Также будет облегчено получение документов, удостоверяющих личность детей, чьи родители (или единственный родитель) являются несовершеннолетними (несовершеннолетним). В этом случае заявление о выдаче удостоверяющих личность документов может подать законный представитель несовершеннолетних родителей.

При этом будет урегулирована возможность выдачи удостоверяющих личность документов на основании доверенности, выдаваемой в рамках Реестра MPower для отдельных категорий лиц. «Реестр полномочий представительства на основе электронной подписи» (MPower) предлагает гражданам, бизнесу и органам государственной власти возможность полностью автономно и бесплатно предоставлять полномочия представительства лицам, которые будут действовать от их имени для получения госуслуги. Также в результате принятых поправок будут расширены способы доставки удостоверяющего личность документа по месту прописки граждан Республики Молдова, по месту временного проживания или по месту нахождения владельца посредством электронной услуги MDelivery.
moldpres.md
  • Вчера, 21:44
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна