Инициативу исполнительных органов власти поддержали депутаты Верховного Совета в ходе пленарного заседания. Пакет законопроектов, разработанный Правительством, принят сразу в двух чтениях. Все инициативы затрагивают интересы предпринимательского сообщества, применяющего специальные налоговые режимы.
В основу этих документов легли обращения граждан, направляемые в адрес Председателя Правительства. Еще в феврале шло обсуждение вариантов решения озвученных индивидуальными предпринимателями проблем, а уже сегодня законопроект принят, сообщает пресс-служба Правительства.
Суть изменений и дополнений состоит в том, чтобы снизить административные барьеры и перевести взаимодействие по ряду направлений в онлайн-формат, и осуществлять его посредством Портала Госуслуг. В частности, одна из инициатив предполагает исключить максимальный срок продления действия удостоверения самозанятого лица, который на данный момент составляет 3 года. После вступления в силу закона действие такого удостоверения станет бессрочным.
В пакет инициатив вошли и предложения по аналогичным изменениям в отношении сроков действия патентов ИП и крестьянско-фермерских хозяйств. Исключение составят случаи, если появятся обоснованные законодательством основания для прекращения действия документа.
Кроме того, здесь же предлагается закрепить право индивидуального предпринимателя приостанавливать деятельность на время болезни задним числом при предъявлении закрытого больничного листа.
В ближайшее время документы направят на подпись Главе государства. gov-pmr.org