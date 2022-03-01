Dnestr.TV

 
0

Взаимодействие налоговых органов и предпринимателей будет упрощено

Взаимодействие налоговых органов и предпринимателей будет упрощено

Инициативу исполнительных органов власти поддержали депутаты Верховного Совета в ходе пленарного заседания. Пакет законопроектов, разработанный Правительством, принят сразу в двух чтениях. Все инициативы затрагивают интересы предпринимательского сообщества, применяющего специальные налоговые режимы.

В основу этих документов легли обращения граждан, направляемые в адрес Председателя Правительства. Еще в феврале шло обсуждение вариантов решения озвученных индивидуальными предпринимателями проблем, а уже сегодня законопроект принят, сообщает пресс-служба Правительства.

Суть изменений и дополнений состоит в том, чтобы снизить административные барьеры и перевести взаимодействие по ряду направлений в онлайн-формат, и осуществлять его посредством Портала Госуслуг. В частности, одна из инициатив предполагает исключить максимальный срок продления действия удостоверения самозанятого лица, который на данный момент составляет 3 года. После вступления в силу закона действие такого удостоверения станет бессрочным.

В пакет инициатив вошли и предложения по аналогичным изменениям в отношении сроков действия патентов ИП и крестьянско-фермерских хозяйств. Исключение составят случаи, если появятся обоснованные законодательством основания для прекращения действия документа.

Кроме того, здесь же предлагается закрепить право индивидуального предпринимателя приостанавливать деятельность на время болезни задним числом при предъявлении закрытого больничного листа.

В ближайшее время документы направят на подпись Главе государства.
gov-pmr.org
  • Вчера, 21:49
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна