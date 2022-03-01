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В Приднестровье поднялись цены на дизтопливо

В Приднестровье поднялись цены на дизтопливо

Цена на топливо в Приднестровье вновь выросла. Повышение коснулось только дизельного топлива, которое стало дороже на 80 копеек, независимо от марки. Цены на бензин остались без изменений. В Приднестровье в этом месяце, уже пятый раз меняются цены. Последнее подорожание топлива было: 26 марта, 11 марта, 8 марта и 4 марта. Это уже девятое повышение цен на топливо с начала 2022 года.

Цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф".

ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:
DT евро – 22,30 руб. за 1 литр (21,50 руб.);
DT дизель – 22,10 руб. за 1 литр (21,30 руб.)

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН:
A98 – 24,00 руб. за 1 литр (до повышения было – 23,80 руб.);
A95 премиум – 23,00 руб. за 1 литр (22,80 руб.);
A95 – 22,70 руб. за 1 литр (22,50 руб.);
A92 – 22,70 руб. за 1 литр (22,40 руб.)
  • Сегодня, 08:52
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