Правительство Литвы утвердило список враждебных государств и территорий, в который вошел и приднестровский регион. Таким образом, Литва во время чрезвычайного положения будет исключать компании этих регионов и стран из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры. Такую информацию 30 марта опубликовал сайт литовского правительства.
«До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поставляются из стран риска или если поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок», — заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
В список враждебных государств и территорий вошли: Приднестровский регион, Россия, Беларусь, Крым и территории Абхазии и Южной Осетии.
Этот список будет действовать во время действия в Литве чрезвычайного положения, а «также в других подобных случаях, установленных правительством».
Следует отметить, что в конце сентября 2021 года посол Литовской Республики в РМ Кястутис Кудзманас встретился в Тирасполе с Вадимом Красносельским.
Как говорится на сайте главы государства, посол «интересовался развитием внешнеторговых связей Приднестровья с европейскими странами, отмечая позитивный эффект от подписания соглашения об ассоциации между РМ и ЕС, о зоне свободной торговли, в результате которого экспорт приднестровской продукции в европейском направлении заметно вырос». «Дипломат отметил высокое качество произведенных в Приднестровье товаров и интерес к ним со стороны зарубежных потребителей», — рассказали в пресс-службе.