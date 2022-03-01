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В Молдове изменен механизм индексации пенсий: Выплачивать по-новому начнут с 1 апреля

В Молдове изменен механизм индексации пенсий: Выплачивать по-новому начнут с 1 апреля

Размер индексации составит 13,94 %. Эта цифра установлена исходя из уровня инфляции, зарегистрированной на конец предыдущего года, выраженного ростом потребительских цен в декабре 2021 года в сравнении с тем же месяцем 2020 года, передает kp.md.

Минимальная пенсия по возрасту при полном стаже составит 2278,80 лея (было 2000 леев).

Размер минимальной пенсии по ограничению возможностей с 1 апреля достигнет:

при тяжёлом ограничении возможностей 1709,10 лея (было 1500 леев);

при выраженном ограничении возможностей 1595,16 лея (было 1400 леев);

при среднем ограничении возможностей 1139,40 лея (1000 леев).

Однако если пенсия выше средней заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2022 год, то есть выше 9900 леев, то индексация не коснётся той части пенсии, которая превышает эту сумму. Другими словами, на 13,94 % будет проиндексирована только часть пенсии, а именно 9900 леев, независимо от её реального размера.

Кроме индексации с 1 апреля размер пенсии будет увеличен на фиксированную сумму — 171,71 лея.

Повышение пенсий на фиксированную сумму — это новое положение в молдавском законодательстве.

kp.md
  • Сегодня, 15:55
  • DTV
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