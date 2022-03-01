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Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо продуктового набора

Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо продуктового набора

С завтрашнего дня пенсионерам Приднестровья начнут зачислять по 170 рублей от компании «Шериф» к Пасхе.

Это подарок вместо продуктового набора для более чем 150 тысяч приднестровцев, получающих пенсию. Сложная ситуация в соседних странах привела к тому, что вовремя привезти все продукты для подарочных наборов не успели, сообщает ТСВ.

Отказываться от традиционных подарков для пенсионеров в компании «Шериф» не собирались. Руководство фирмы приняло решение поздравить с Пасхой деньгами. Пенсионеры получат деньги в подарок к Пасхе от компании «Шериф» в день, когда им принесут пенсию. Если человеку зачисляют пенсию на счёт, то в этот же день ему будут перечислены и деньги от «Шерифа». Деньги и СМС с поясняющим текстом начнут приходить с завтрашнего дня. Текст СМС – «170 рублей. Безвозмездная помощь от ООО «Шериф» к Пасхе».

Сегодня компания перечислила государству почти 26 миллионов рублей, на подарки пенсионерам. Госорганы в кратчайшие сроки должны передать деньги пенсионерам. Те, кто получает российскую пенсию и прописан в Приднестровье, тоже получат пасхальный подарок от "Шерифа" через систему Минсоцзащиты.
  • Сегодня, 16:01
  • DTV
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