С завтрашнего дня пенсионерам Приднестровья начнут зачислять по 170 рублей от компании «Шериф» к Пасхе.
Это подарок вместо продуктового набора для более чем 150 тысяч приднестровцев, получающих пенсию. Сложная ситуация в соседних странах привела к тому, что вовремя привезти все продукты для подарочных наборов не успели, сообщает ТСВ.
Отказываться от традиционных подарков для пенсионеров в компании «Шериф» не собирались. Руководство фирмы приняло решение поздравить с Пасхой деньгами. Пенсионеры получат деньги в подарок к Пасхе от компании «Шериф» в день, когда им принесут пенсию. Если человеку зачисляют пенсию на счёт, то в этот же день ему будут перечислены и деньги от «Шерифа». Деньги и СМС с поясняющим текстом начнут приходить с завтрашнего дня. Текст СМС – «170 рублей. Безвозмездная помощь от ООО «Шериф» к Пасхе».
Сегодня компания перечислила государству почти 26 миллионов рублей, на подарки пенсионерам. Госорганы в кратчайшие сроки должны передать деньги пенсионерам. Те, кто получает российскую пенсию и прописан в Приднестровье, тоже получат пасхальный подарок от "Шерифа" через систему Минсоцзащиты.