Как заставить граждан оплачивать коммуналку, а должников – вернуть долги по оплате услуг ЖКХ? Новые меры воздействия предложили депутаты Комитета по вопросам региональной политики и жилищно-коммунального хозяйства. На заседании Комитета они обсудили дополнения в закон «Об исполнительном производстве». Его суть – должник по решению суда (на основании обращения коммунального предприятия) будет лишен права водить автомобиль, если долги по коммунальным услугам накопились на сумму 50 РУ МЗП (725 рублей) и больше, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
«У нас исторически сложилось так, что есть большие долги у определенной категории граждан, которые систематически не оплачивают коммунальные услуги. Причем стоит отметить, что пенсионеры, бюджетники весьма исправно оплачивают коммунальные платежи – у них задолженности нет. Анализ продемонстрировал, что злостными неплательщиками являются, как правило, лица, у которых как раз денежные средства есть, но они, пользуясь слабостью законодательства в этом вопросе, систематически не оплачивают коммунальные платежи», – пояснил инициативу заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ Антон Онуфриенко.
Борьба с должниками по услугам ЖКХ ведется давно. В начале 2020 года Верховный Совет проводил общественные слушания по этой проблеме. На тот момент сумма задолженностей была порядка 10 млн долларов. Все эти неоплаченные за поставленные услуги деньги могли пойти на техническое обслуживание, ремонт и модернизацию инфраструктуры водоканалов, тепло- и электросетей. Верховный Совет уже ввел ряд норм по борьбе с должниками и возврату средств: с 3 до 5 лет увеличен срок давности для обращения в суд, введена пеня, ограничен выезд за пределы ПМР, продажа жилья возможна только при наличии справки об отсутствии задолженностей по «коммуналке», упрощена процедура обращения в суд для взыскания долгов (судебный приказ).
«Представитель Правительства сегодня в ходе работы Комитета сообщил, что эти шаги дали довольно-таки серьезный эффект. Количество должников у нас снизилось, суммы долгов, соответственно, сократились. Но на сегодняшний момент этого не совсем достаточно, учитывая, в каком состоянии находятся наши коммунальные сети. И это несмотря на то, что в последние годы благодаря, в том числе, использованию бюджетных средств и механизма возмещения межтарифной разницы, проводятся масштабные работы. Это последствия того, что, в том числе, определенная категория граждан не оплачивала коммунальные платежи», – отметил один из авторов инициативы Антон Онуфриенко.
Комитет по вопросам региональной политики и ЖКХ проголосовал за передачу в профильный Комитет по законодательству для рассмотрения в первом чтении законопроекта о возможности ограничивать права на управление автомобилем должников по услугам ЖКХ.
Сегодня же Комитет по вопросам региональной политики рассмотрел изменения в Жилищный Кодекс ПМР. Они касаются защиты прав семей защитников Приднестровья. На сегодняшний день отсутствует норма закона, по которой, в случае смерти участника боевых действий по защите Приднестровья, который стоял в льготной очереди на улучшение жилищных условий, эта очередь сохранялась бы за семьёй.
«По поручению Президента была разработана такая законодательная инициатива, которая сегодня была рассмотрена. Предлагается, чтобы в случае смерти участника боевых действий, его семья продолжала оставаться в льготной очереди и претендовать на улучшение жилищных условий. На наш взгляд, это справедливо», - отметил зампредседателя профильного Комитета.
Комитет по вопросам региональной политики будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в первом чтении.