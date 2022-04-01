Пакет законопроектов, которые регулируют работу предпринимателей и предусматривают расширение их прав, сегодня рассмотрели на пленарном заседании Верховного Совета. Речь идет об изменениях и дополнениях в законы о самозанятых лицах, патентной и упрощенной системах налогообложения (касается в том числе, и юридических лиц). В первую очередь, один из законопроектов в пакете инициатив предлагает сделать удостоверение самозанятого и патент бессрочными. Для этого достаточно их своевременно оплачивать. До сих пор они действовали максимум три года, сообщает пресс-служба Верховного Совета
Отдельные поправки в закон коснутся индивидуальных предпринимателей, которые работают по патентной и упрощенной системе налогообложения. Депутаты согласны с тем, что индивидуальные предприниматели должны получать возможность перерасчета стоимости патента связи с временной нетрудоспособностью.
«До сегодняшнего дня подобного механизма в нашем государстве не было. Индивидуальный предприниматель, который приостановил свою деятельность в связи с утратой трудоспособности, то есть, по болезни, обязан обратиться в налоговые органы. Налоговые органы приостанавливают его деятельность. И уплаченные ранее налоговые сборы перерасчитываются на другие периоды. Обращаться в налоговые органы надо будет не когда ты заболел, а уже после того, как ты вылечился», - прокомментировал принятую инициативу заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Кравчук.
Еще один важный момент, отметили парламентарии. Чтобы оформить перерасчет, работающему по патентной либо по упрощенной системе налогообложения предпринимателю достаточно будет обратиться в налоговые органы в течение трех дней после выздоровления с заявлением и документом, подтверждающим временную нетрудоспособность.
30 марта 2022г. парламентарии приняли пакет законопроектов сразу в двух чтениях. Документы отправлены на подпись Президенту.
Также сегодня в рамках пленарного заседания депутаты Верховного Совета рассмотрели и приняли во втором окончательном чтении дополнения в Закон «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики». Они касаются поддержки начинающих предпринимателей.
«В первую очередь, определено понятие, кто такие начинающие предприниматели. Для того, чтобы стимулировать наших индивидуальных предпринимателей прямо с самого начала. То есть, предоставить им право льготного финансирования для реализации своих планов», - рассказал заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Кравчук.
Поправки предусматривают возможность предоставления кредитов для начинающих предпринимателей, субсидирование процентной ставки в 10% для тех, кто только открывает свое дело в сфере производства товаров или туризма. Документ направлен на подпись Президенту. Однако из-за внешних обстоятельств вокруг Приднестровья сейчас рассматривается вопрос о временной приостановке финансирования Фонда развития предпринимательства, как и некоторых других бюджетных фондов. Средства планируется направить на формирование резерва, который позволит государству в полном объеме финансировать зарплаты, пенсии и другие социально защищенные статьи, подчеркнули в Правительстве 14 марта в рамках встречи с членами Общественной палаты ПМР.