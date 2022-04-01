Вертолеты ВСУ прилетели с территории Украины и ударили по нефтебазе в Белгороде.
Об атаке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удары нанесли два вертолета. Он уточнил, что боевые машины зашли на территорию России на низкой высоте.
По первоначальной информации, пострадали два работника нефтебазы. Позднее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники нефтебазы, которые находились на месте взрыва, не пострадали, сообщает lenta.ru Из соседних домов эвакуированы 43 человека. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством на пять тонн.
Момент атаки попал на видео
На записи видно, что два вертолета по очереди выпускают, предположительно, неуправляемые реактивные снаряды. После попадания снарядов происходит яркая вспышка. После этого вертолеты на низкой скорости и малой высоте покидают территорию.
Белгородская область имеет границы с Луганской, Сумской и Харьковской областями Украины.
После обстрела на нефтебазе вспыхнул сильный пожар
Как сообщили в МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары. Как уточнил губернатор Гладков, к работам также привлечен пожарный поезд, который перекачивает воду в пожарные автоцистерны.
Пожар на трех из шести резервуаров с дизельным топливом и бензином на нефтебазе в Белгороде удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех резервуаров", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, есть угроза перехода огня еще на один резервуар с 2 тысячами кубометров дизельного топлива. На месте работают минимум 194 спасателя и 59 единиц техники.
На место происшествия вылетит врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в безопасный район. Граждане размещены в спорткомплексе «Белгород Арена», они смогут вернуться домой после ликвидации возгорания. В МЧС отметили, что лаборатория Роспотребнадзора не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.
На белгородских заправках выстроились очереди
После обстрела нефтебазы очевидцы сняли на видео очереди из автомобилей, которые образовались на белгородских заправках. На это обратил внимание губернатор региона. Он заявил, что в Белгородской области две нефтебазы пострадавшей компании — в Белгороде и Губкине. Запасы со второй базы будут распределены по области. По его данным, запасов на все заправки хватит на срок от 5 до 13 дней.
Губернатор подчеркнул, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме и имеют собственные емкости, базы и источники поставок.
Как заявил министр энергетики Николай Шульгинов, пожар на нефтебазе не отразится на топливообеспечении региона и ценах на АЗС. При необходимости станции будут обеспечены топливом из Курской и Воронежской областей.
Кроме нефтебазы была обстреляна типография
Инцидент произошел около 05:30 утра по местному времени, оказались повреждены отопление и один из офисов типографии «Константа». Как сообщает Baza, удар могли нанести те же вертолеты, что обстреляли нефтехранилища.
Директор типографии Константин Лахнов уточнил ТАСС, что сотрудников удалось эвакуировать, информации о пострадавших и жертвах нет. По его словам, повреждены окна, крыша, техника и оборудование. Лахнов отметил, что в соседнее здание попала ракета, происходит разминирование.
В соседней Курской области всех силовиков привели в режим повышенной готовности
Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, такое решение было принято из-за событий в Белгороде. Он отметил, что предложил помощь Гладкову, однако тот ответил, что удается справляться при содействии федеральных структур. Старовойт также призвал людей не поддаваться панике и не запасаться топливом впрок.
Курская область граничит с Сумской областью Украины.
Это не первое ЧП на территории Белгородской области
23 марта стало известно, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в одном из сел региона. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС. 24 марта 178 человек вывезли в Белгород.