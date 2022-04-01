В Приднестровье продолжаются мероприятия, приуроченные к 30-летию отражения широкомасштабной агрессии Молдовы против приднестровского народа.
Сегодня в республике вспоминают события, произошедшие 1 апреля 1992 года в Бендерах. На рассвете националисты Молдовы на двух бронетранспортерах ворвались в город, расстреляли гвардейский УАЗ, патрульный автомобиль ГАИ и автобус, в котором находились рабочие местной хлопкопрядильной фабрики. Погибли шестеро человек.
На месте расправы установлен памятный знак. Улице, на которой произошли трагические события, присвоили имя погибшего капитана милиции Григория Ечина. В начале 2000-х возвели православную часовню. Ежегодно 1 апреля здесь проводят памятные мероприятия.
В сегодняшнем траурном митинге приняли участие Президент ПМР Вадим Красносельский, руководители органов государственной власти и управления, защитники Приднестровья и члены их семей, близкие люди погибших героев, сотрудники правоохранительных органов республики, общественность, сообщает пресс-служба Президента.
К собравшимся обратился глава государства. Слова особой поддержки Вадим Красносельский адресовал родным тех, кто отдал жизнь, защищая Приднестровье. Президент напомнил о событиях, которые предшествовали трагедии, произошедшей в Бендерах 1 апреля и в целом на приднестровской земле весной-летом 1992 года. Он говорил о национализме, поднявшем голову в Молдове с конца 1980-х годов, о тщетных попытках лишить народ Приднестровья права и возможности говорить на родном языке, посеять межнациональную рознь, сделать нормой жизни антисемитизм и мононациональность государства.
Остановился на разрушении государственности МССР и принятии Молдовой документов, изменивших не только ход истории, но и национальную принадлежность молдавского народа, отметив, что именно эти события заложили основу для создания двух обществ: молдавского, позиционирующего себя частью румынского, и многонационального приднестровского, вобравшего в себя все разнообразие культур, истории, традиций народов, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Не остался без внимания Вадима Красносельского самый трагичный период истории современного Приднестровья, связанный с военной агрессией против мирного населения. Президент ПМР считает действия Молдовы не чем иным, как террористическим актом, военным преступлением, виновные в котором до сих пор не понесли наказания. Более того, не дано правовой оценки событиям 1992 года, напомнил Вадим Красносельский. Он обозначил, что современная Молдова до сих пор чествует тех, кто убивал приднестровцев. В нынешнем году им оказан особый почет – 2022-й год назван в Молдове именем комбатантов, в то время как Приднестровье в текущем году приоритетом объявило здравоохранение.
Вадим Красносельский напомнил о миролюбивости Приднестровья и об оборонительной военной доктрине республики, подчеркнув при этом, что любая агрессия в адрес республики будет отражена. Он отметил, что приднестровское государство, как и прежде, стремится к диалогу, основанному на принципах равноправия и взаимного уважения.
Возвращаясь к событиям 1 апреля 1992 года, Вадим Красносельский выразил благодарность защитникам, соболезнования – родным, близким, коллегам погибших. Президент призвал помнить о произошедшей три десятилетия назад, но не имеющей срока давности трагедии, чтить память героев и оберегать мир на родной земле.
От имени приднестровского народа Вадим Красносельский возложил цветы к памятному камню.
«Склони голову. Здесь покоятся воины-герои, отстоявшие родной город. Март-август 1992 г.» – гласит надпись на камне, установленном на Аллее Героев Борисовского кладбища в Бендерах.
Сегодня, в день 30-й годовщины гибели защитников Бендер, у камня, установленного на Аллее Героев Борисовского кладбища, состоялась церемония возложения цветов.
Руководство республики и города, защитники Приднестровья, члены семей участников боевых действий, отдавших жизни, защищая приднестровский народ, военнослужащие, общественники, священнослужители, жители и гости Бендер собрались у Аллеи Героев, чтобы почтить память погибших. Отслужили литию по убиенным.
От имени народа Приднестровья цветы к памятному знаку, установленному на Аллее Славы в честь защитников республики, возложил Президент ПМР Вадим Красносельский. Вместе с действующим руководителем страны в церемонии участвовал Первый Президент ПМР Игорь Смирнов, сообщает пресс-служба главы государства.