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За сколько лет можно заработать миллион

За сколько лет можно заработать миллион

Работая десятки лет, люди зачастую не задумываются, сколько денег они заработали в совокупности. В этом исследовании аналитики Picodi.com посчитали, за сколько лет жители разных стран могут заработать миллион долларов, получая среднемесячную заработную плату по стране.

За сколько лет можно заработать миллион

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего заработают миллион жители Швейцарии — 13 лет и 4 месяца. На втором месте Австралия с результатом 20 лет и 1 месяц. На 1 месяц дольше должны поработать жители Сингапура — 20 лет и 2 месяца. Замыкают пятёрку лидеров Люксембург (20 лет и 4 мес.) и США (23 г. и 1 мес.).

Россия занимает 70-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 191 год и 9 месяцев. Соседняя Беларусь занимает 84-е место (231 год и 5 мес.). Армения на 79-й позиции (215 лет и 4 мес.), Грузия на 83-й (230 лет и 2 мес.), Казахстан на 87-й (245 лет и 11 мес.), Азербайджан на 89-й (257 лет и 1 мес.), а Узбекистан на 96-й — 318 лет и 4 мес.

Молдова в этом рейтинге расположилась на 74-м месте (204 года и 11 мес.), а Румыния на 51-м месте (107 лет и 3 мес.).

Более 400 лет потребовалось бы работать жителям Пакистана, Нигерии и Уганды: 427,5 лет, 435,5 лет, 515 лет и 1 мес. соответственно.

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  • Сегодня, 13:16
  • DTV
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