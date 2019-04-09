2022 г - год Здравоохранения. Флюорографическое обследование жителей с помощью мобильного аппарата для профилактики туберкулёза проводят Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи и Республиканская туберкулёзная больница.
Со следующей недели в поликлиниках города Бендеры и сельских врачебных амбулаториях близлежащих сёл будут проводиться выездные флюорообследования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.
Всех желающих пройти исследование с 4 по 6 апреля с 9:00 до 14:00 будет ждать флюорооавтобус у поликлиники № 3 (Бендеры, ул. Коммунистическая, 189а).
В течение месяца возможность пройти обследования будет и в других микрорайонах города, а также в сёлах Гиска, Протягайловка и Парканы.
Позаботьтесь о своём здоровье, помните, что ежегодное флюорографическое обследование – единственный и самый эффективный способ профилактики туберкулёза.