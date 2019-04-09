Dnestr.TV

 
0

В Бендерах с 4 апреля начнутся выездные флюоро-обследования

В Бендерах с 4 апреля начнутся выездные флюоро-обследования

2022 г - год Здравоохранения. Флюорографическое обследование жителей с помощью мобильного аппарата для профилактики туберкулёза проводят Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи и Республиканская туберкулёзная больница.

Со следующей недели в поликлиниках города Бендеры и сельских врачебных амбулаториях близлежащих сёл будут проводиться выездные флюорообследования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.

Всех желающих пройти исследование с 4 по 6 апреля с 9:00 до 14:00 будет ждать флюорооавтобус у поликлиники № 3 (Бендеры, ул. Коммунистическая, 189а).

В течение месяца возможность пройти обследования будет и в других микрорайонах города, а также в сёлах Гиска, Протягайловка и Парканы.

Позаботьтесь о своём здоровье, помните, что ежегодное флюорографическое обследование – единственный и самый эффективный способ профилактики туберкулёза.
  • Сегодня, 14:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна