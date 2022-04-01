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Рыбалка под запретом

Рыбалка под запретом

15 апреля по 15 июня 2022 года на территории Приднестровской Молдавской Республики вводится запрет на рыбную ловлю в нерестовый период. Запрет традиционный и вводится каждый год согласно соответствующему приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и Правилам рыболовства Приднестровской Молдавской Республики, сообщает NewsPMR.Com

Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число запрета включительно и могут быть перенесены Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР на 15 дней в ту или иную сторону.

Установленные сроки нерестового запрета не распространяются на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры).

Также известно, что по Правилам рыболовства в период нерестового запрета допускается любительское рыболовство для личного потребления на определенных участках рыбохозяйственных водоемов одной удочкой с количеством крючков не более 2 штук или спиннингом с берега. Однако на это требуется специальное разрешение со стороны Минсельхоза ПМР. Пока его нет – рыбная ловля запрещена абсолютно на все виды удочек и вне зависимости от количества крючков.

Соответственно, с 15 апреля 2022 года вступает в силу ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ на ловлю рыбы в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики.

Запрет продлится до 15 июня 2022 года включительно. Рыба должна безопасно мигрировать к месту нереста и принести потомство.

Согласно п.4 ст.8.36. КоАП ПМР, грубое нарушение правил рыболовства (рыболовство в запрещенных местах либо в сроки запрета запрещенными орудиями или способами), а также систематическое нарушение других правил рыболовства влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 100 до 450 РУ МЗП (1 840 – 8 280 руб. ПМР) с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой,

- на должностных лиц – от 300 до 600 РУ МЗП (5 520 – 11 040 руб. ПМР) с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой,

- на юридических лиц – от 600 до 1 000 РУ МЗП (11 040 – 18 400 руб. ПМР) с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 15:21
  • DTV
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