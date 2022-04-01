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Meta пригрозили многомиллионным штрафом

Meta пригрозили многомиллионным штрафом

Компанию Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской, могут вновь оштрафовать на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении, сообщает ТАСС

"В суд поступил протокол в отношении Meta Platforms, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание по этой статье - штраф до 4 млн рублей", - сказали в суде, добавив, что заседание назначено на 26 апреля, сообщает ТАСС

Столичные суды с 2021 года регулярно штрафовали компанию за отказ удалять запрещенную информацию. В конце декабря на компанию был наложен оборотный штраф на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое не удаление запрещенного контента.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России. Причиной стало сообщение о том, что руководство Meta разрешило модераторам Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

При этом граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются этими соцсетями.
  • Сегодня, 15:40
  • DTV
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