Французские экономисты посчитали, что полный отказ от российских энергоносителей обойдётся каждому жителю Франции в €54 в год. Как пишет russian.rt ссылаясь на издание Le Monde, выяснилось, в краткосрочной перспективе замена российских энергоносителей на другие в среднем будет стоить каждому жителю Евросоюза €227 в год.
Однако, как уточняет издание, существуют заметные различия между странами.
Например, в Литве потребление каждого жителя сократится на €1745 в год.
В Словении — на €716, в Болгарии — на €563, в Финляндии — на €440, в Чехии — на €331, в Эстонии — на €238, в Латвии — на €226, в Венгрии — на €200, на Кипре — на €200 в Швеции — на €153.
Германия будет только 11-й страной в рейтинге наиболее пострадавших от этого эмбарго: покупательная способность каждого её жителя снизится на €125 в год.
Франция занимает 20-е место с показателем €54 на каждого француза.
Примечательно, что за счёт замещения и перераспределения видов деятельности некоторые европейские страны выиграют от введения эмбарго, например, Люксембург (+€110), Ирландия (+€37) и Дания (+€12).
Исследование провели экономисты Дэвид Бакаи и Эммануэль Фари. Они разработали целую методологию оценки вклада международной торговли в эволюцию покупательной способности граждан каждой страны, пишет Le Monde.
Чтобы облегчить согласованное европейское решение о полном эмбарго на энергоносители из России, эксперты предлагают рассмотреть механизм перераспределения внутри ЕС, при оказании поддержки наиболее пострадавшим странам, чтобы справедливо распределить вклад каждой страны.
Как заключают экономисты, издержки от прекращения импорта газа, нефти и угля из России будут вполне приемлемыми, учитывая, что поставлено на карту. И если учитывать, что средняя сумма пожертвований, направленных французами в благотворительные организации, составляет €245 в год, стоит надеяться, что отказ от российских энергоносителей не станет непосильной ношей для людей.