Совбез ПМР: уровень опасности критический. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, сообщает novostipmrcom в Telegram
За сутки зафиксированы три теракта: пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
«Красный» уровень террористической опасности установлен на 15 дней.
Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что МГБ, МВД, Следственный комитет и Прокуратура ПМР расследуют терракты, подчеркнув, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство, незаконное хранение оружия.
На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты.
Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Парад Победы на 9 мая в Приднестровье отменен.
Церемония возложения цветов состоится.
❗️Городские образовательные учреждения до конца учебного года будут работать в удаленном режиме.