Dnestr.TV

 
0

Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности ОБНОВЛЕНО

Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности ОБНОВЛЕНО

Совбез ПМР: уровень опасности критический. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, сообщает novostipmrcom в Telegram

За сутки зафиксированы три теракта: пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

«Красный» уровень террористической опасности установлен на 15 дней.

Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что МГБ, МВД, Следственный комитет и Прокуратура ПМР расследуют терракты, подчеркнув, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм, покушение на убийство, незаконное хранение оружия.


На въезде в города Приднестровья будут установлены блокпосты.

Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

Парад Победы на 9 мая в Приднестровье отменен.

Церемония возложения цветов состоится.

❗️Городские образовательные учреждения до конца учебного года будут работать в удаленном режиме.


  • Сегодня, 11:06
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Поступают новые сообщения о минировании

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Поступают новые сообщения о минировании
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна