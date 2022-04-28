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За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов

За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов

Сотрудники Таможенной службы на КПП в Леушенах и в аэропорту Кишинева пресекли две попытки контрабанды оружия и боеприпасов. Как сообщили в ведомстве 29 апреля, в обоих случаях все незадекларированные пистолеты, пули, бинокли, бронежилеты и другие принадлежности для оружия конфисковали.

Как рассказали на таможне в Леушенах, контрабандные оружие и патроны к нему обнаружили в джипе, за рулем которого находился гражданин Украины. Мужчина заявил, что едет в Германию и ему нечего декларировать, сообщает newsmaker.md.

Во втором случае контрабанду обнаружили в багаже пассажира, летевшего из США через Стамбул в Кишинев. Мужчина с двойным гражданством США и Украины вез бронежилеты, пуленепробиваемые шлемы, прицелы и бинокли, аптечки и комплектующие для оружия.

Всю контрабанду конфисковали. Правоохранители проводят расследование.

За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов

За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов

За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов

За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов

За сутки молдавские таможенники пресекли две попытки контрабанды оружия и бронежилетов
newsmaker.md
  • Сегодня, 11:30
  • DTV
  • Просмотров: 51
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