Сотрудники Таможенной службы на КПП в Леушенах и в аэропорту Кишинева пресекли две попытки контрабанды оружия и боеприпасов. Как сообщили в ведомстве 29 апреля, в обоих случаях все незадекларированные пистолеты, пули, бинокли, бронежилеты и другие принадлежности для оружия конфисковали.
Как рассказали на таможне в Леушенах, контрабандные оружие и патроны к нему обнаружили в джипе, за рулем которого находился гражданин Украины. Мужчина заявил, что едет в Германию и ему нечего декларировать, сообщает newsmaker.md.
Во втором случае контрабанду обнаружили в багаже пассажира, летевшего из США через Стамбул в Кишинев. Мужчина с двойным гражданством США и Украины вез бронежилеты, пуленепробиваемые шлемы, прицелы и бинокли, аптечки и комплектующие для оружия.
Всю контрабанду конфисковали. Правоохранители проводят расследование.