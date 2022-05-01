Документ наделяет правительство РФ полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ, опубликованный в воскресенье на официальном портале правовой информации, были принят Госдумой 20 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля.
Как отмечается в аннотации на сайте верхней палаты парламента, закон разработан во исполнение соответствующего поручения главы государства, он "направлен на сохранение памяти и бережного отношения к историческим традициям и опыту предшествующих поколений, формирование у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", передает ТАСС.
Документ наделяет правительство РФ полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. При этом Минобороны будет вести реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в январе на совещании Путина с членами правительства предложил ввести нулевой размер оплаты за газ, поступающий к мемориалам с Вечным огнем. По его словам, на тот момент порядок работы Вечных огней четко не был определен, в результате происходили случаи, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. Турчак обратил внимание на необходимость системного решения проблемы. tass.ru