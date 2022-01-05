В Молдове полиция нашла человека, который распространял фейковые призывы к учениям и мобилизации на севере Молдовы.
Глава инспекции полиции (IGP) Диана Фецко рассказала журналистам tv8.md, что человеком распространявшим фейковые повестки, оказалась мама одного из получателей этих повесток. В тексте "документа" содержались угрозы штрафа и использовалась печать учебного заведения.
Женщина работает преподавателем в одном из образовательных учреждений Молдовы.
Если ее признают виновной, ей грозит штраф в размере до 47 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 5 лет лишения свободы.