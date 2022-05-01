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НАТО начинает военные учения на территории Польши и еще 8 стран блока

НАТО начинает военные учения на территории Польши и еще 8 стран блока

Сегодня, 1 мая НАТО начинает военные учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ" на территории Польши и еще восьми стран Альянса. Они продлятся почти месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Польши.

"С 1 по 27 мая 2022 года пройдут учения Defender Europe 2022 (DE22 - "Защитник Европы") и Swift Response 2022 (SR22 - "Быстрый ответ") с участием польских солдат", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, Defender Europe 22 - это международное совместное и регулярное обучение, организованное Вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.

По информации ведомства, в целом в учениях, которые пройдут на территории Польши и 8 стран НАТО, примут участие 18 тысяч солдат из более 20 стран, из которых около 7 тысяч солдат и 3 тысячи единиц техники дислоцированные на территории Польши.

Так, кроме солдат польского войска, примут участие солдаты из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Во время учений будут проверять способность бойцов участвовать в совместной боевой операции. Реализация будет включать эпизоды дальнего тактического перемещения с преодолением водных преград и огневой подготовки.

"Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора", - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 8 тысяч военнослужащих британской армии примут участие в учениях по всей Восточной Европе в рамках одних из крупнейших учений со времен холодной войны. Программа учений предусматривает отражение вторжения России на одну из стран НАТО.

Этим летом десятки танков, сотни автомобилей и бронетранспортеров будут переброшены в страны НАТО, граничащие с Российской Федерацией, в соответствии с планами масштабных учений. В масштабных учениях примут участие десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединенных экспедиционных сил, в который входят Финляндия и Швеция.

Войска будут развернуты и будут включены в бронетанковую бригаду в Финляндии, которая имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 830 миль. Учения вместе с американскими войсками также проходят в Польше, пишет theguardian.com.

Как пишут в газете, операция под названием «Учения Ежик» начнется в мае, и в ней примут участие британские войска, которые будут проводить учения на эстонско-латвийской границе вместе с 18 000 военнослужащих НАТО, в том числе французскими и датскими войсками, которые являются частью усиленного передового присутствия НАТО под руководством Великобритании.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул: "Безопасность Европы как никогда важна. В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя солидарность и силу в рамках одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны".
  • Вчера, 20:17
  • DTV
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