Фото: pxhere.com Ученые бьют тревогу. Новое исследование показало, что каждый пятый вид рептилий, в том числе более половины черепах и крокодилов, находится под угрозой исчезновения. Катастрофическое сокращение биоразнообразия во всем мире все чаще рассматривается как угроза жизни на Земле – столь же важная, как и связанная с ней угроза изменения климата.
К сожалению, вымирание происходит не только среди млекопитающих, но и почти во всех других классах и группах животных: среди пресмыкающихся, земноводных, рыб и даже насекомых. Интенсивность, с которой идет этот печальный процесс, позволяет ученым заявлять, что планета находится на пороге массового исчезновения видов, пишет rtraveler.ru.
Угрозы другим существам хорошо задокументированы. Более 40% амфибий, 25% млекопитающих и 13% птиц могут находиться под угрозой исчезновения. Но до сих пор у исследователей не было исчерпывающей картины касательно рептилий в зоне риска.
В новой работе исследователи с использованием критериев из Красного списка исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП) оценили 10 196 видов рептилий.
Они обнаружили, что по крайней мере 1829 (21%) из них либо уязвимы (VU, Vulnerable), либо находятся под угрозой исчезновения (EN, Endangered), либо находятся на грани вымирания (CR, Critically Endangered).
«Это просто ошеломляющее количество видов – и все они, по нашему мнению, находятся под угрозой. Теперь, когда мы знаем об угрозах, с которыми сталкивается каждый вид рептилий, мировое сообщество может сделать следующий шаг и инвестировать в преодоление часто недооцениваемого и серьезного кризиса биоразнообразия», – Нил Кокс, соавтор исследования из Международного подразделения по оценке биоразнообразия МСОП.
Ученые обнаружили, что крокодилы и черепахи относятся к числу наиболее подверженных рискам видов: около 58% и 50% из этих рептилий соответственно находятся под угрозой.
По словам Кокса, часто это было связано с чрезмерным истреблением этих животных человеком. Он отметил, что крокодилов убивают ради мяса и для того, чтобы избавиться от них в населенных пунктах, тогда как черепахи становятся мишенью для торговли домашними животными и используются в традиционной медицине.
Еще одним известным видом, находящимся под угрозой, является королевская кобра (Ophiophagus hannah), самая большая ядовитая змея в мире. Она может вырастать до пяти метров в длину, питаясь другими змеями в лесах на огромной территории от Индии до Юго-Восточной Азии.
«Это настоящий культовый вид в Азии, и очень жаль, что даже такие широко распространенные виды, как этот, действительно страдают и находятся в упадке», – сказал Кокс, добавив, что вырубка леса и преднамеренное истребление со стороны человека стали самыми крупными угрозами для змеи.
Брюс Янг, главный зоолог NatureServe и один из руководителей исследования заявил, что рептилии, находящиеся под угрозой исчезновения, в основном сосредоточены в Юго-Восточной Азии, Западной Африке, северном Мадагаскаре, Северных Андах и Карибском бассейне.
Исследователи обнаружили, что поресмыкающиеся, живущие в засушливых местах обитания, таких как пустыни, луга и саванны, значительно меньше подвержены угрозам, чем те, что обитают в лесах. Для рептилий представляют угрозу сразу несколько факторов: сельское хозяйство, лесозаготовки, инвазивные виды и расширение городов.
С изменением климата оказалось связано только 10 процентов угроз для пресмыкающихся, хотя ученые отмечают, что эта оценка может быть заниженной: в исследовании были приняты во внимание только долгосрочные угрозы, такие как повышение уровня моря, или косвенные опасности, связанные с климатом.
Янг рассказал, что оценка угроз рептилиям, в которой участвовали сотни ученых со всего мира, заняла около 15 лет. Такой долгий срок связан с отсутствием должного финансирования. Исследователи надеются, что новая оценка поможет стимулировать международные действия, чтобы остановить утрату биоразнообразия.
«Посредством такой работы мы освещаем важность этих существ. Они являются частью древа жизни, как и любые другие, и в равной степени заслуживают внимания», – заключил Янг.
Не только рептилии: популяции акул и скатов за полвека сократились на 71%
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