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Почему Молдова не выпускает граждан Украины домой

Почему Молдова не выпускает граждан Украины домой

Гражданский активист Виталий Спрынчанэ утверждает, что украинские беженцы, которые хотели бы вернуться домой, не могут этого сделать. Их просто не выпускают из Молдовы.

"Граждане Украины, которые бежали от войны в Молдову и хотят вернуться обратно, не могут этого сделать без биометрического паспорта, - написал Виталий в соцсетях. - Об этом стало известно с пятницы-субботу, нигде нет письменного приказа/распоряжения (на горячей линии пограничной полиции мне сказали, что распоряжение находится на стадии рассмотрения и появится после праздников). Официально, до появления этого распоряжения, граждане Украины должны иметь возможность вернуться в свою страну на основании документов, с которыми они въехали, пишет kp.md.

В нынешней ситуации у граждан Украины нет выбора, кроме как обратиться в посольство Украины, чтобы поменять документы. А регистрация в посольство осуществляется в электронном виде, сейчас запись доступны только в июле.

Большинство возвращаются на Украину на короткое время - за родственниками, одеждой, продуктами и т.д..."

КОММЕНТАРИЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИЦИИ РМ

- Мы знаем про эту проблему, вопрос обсуждается, - рассказала пресс-секретарь ведомства Раиса Новицки. - Распоряжение по данному вопросу готовится, в нем будут оговорены условия, по которым граждане Украины могут покинуть Молдову. Это распоряжение находится на согласовании с другими учреждениями. Думаю, что завтра оно будет подписано и я вам смогу более детально обо всем сообщить.

kp.md
  • Вчера, 20:48
  • DTV
  • Просмотров: 69
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