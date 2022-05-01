Гражданский активист Виталий Спрынчанэ утверждает, что украинские беженцы, которые хотели бы вернуться домой, не могут этого сделать. Их просто не выпускают из Молдовы.
"Граждане Украины, которые бежали от войны в Молдову и хотят вернуться обратно, не могут этого сделать без биометрического паспорта, - написал Виталий в соцсетях. - Об этом стало известно с пятницы-субботу, нигде нет письменного приказа/распоряжения (на горячей линии пограничной полиции мне сказали, что распоряжение находится на стадии рассмотрения и появится после праздников). Официально, до появления этого распоряжения, граждане Украины должны иметь возможность вернуться в свою страну на основании документов, с которыми они въехали, пишет kp.md.
В нынешней ситуации у граждан Украины нет выбора, кроме как обратиться в посольство Украины, чтобы поменять документы. А регистрация в посольство осуществляется в электронном виде, сейчас запись доступны только в июле.
Большинство возвращаются на Украину на короткое время - за родственниками, одеждой, продуктами и т.д..."
КОММЕНТАРИЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИЦИИ РМ
- Мы знаем про эту проблему, вопрос обсуждается, - рассказала пресс-секретарь ведомства Раиса Новицки. - Распоряжение по данному вопросу готовится, в нем будут оговорены условия, по которым граждане Украины могут покинуть Молдову. Это распоряжение находится на согласовании с другими учреждениями. Думаю, что завтра оно будет подписано и я вам смогу более детально обо всем сообщить.