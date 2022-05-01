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Глава Гагаузии подписала Закон «Об использовании символов Победы»

Глава Гагаузии подписала Закон «Об использовании символов Победы»

Глава Гагаузии Ирина Влах подписала Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Закон был принят Народным собранием Гагаузии 29 апреля.

Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование Георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне», передает gagauzia.md

Закон также устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий в целях увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Министр юстиции Сергей Литвиненко заявил, что такое решение НСГ «создает опасный прецедент». Он считает, что надо проверить законность этого решения и оспорить его в суде., пишет newsmaker.md

  • Сегодня, 09:00
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