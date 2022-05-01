Глава Гагаузии Ирина Влах подписала Закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Закон был принят Народным собранием Гагаузии 29 апреля.
Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование Георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне», передает gagauzia.md
Закон также устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий в целях увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Министр юстиции Сергей Литвиненко заявил, что такое решение НСГ «создает опасный прецедент». Он считает, что надо проверить законность этого решения и оспорить его в суде., пишет newsmaker.md