Dnestr.TV

 
0

Летний отдых за границей для жителей Молдовы станет дороже

Летний отдых за границей для жителей Молдовы станет дороже

Летний отдых за границей для жителей Молдовы станет дороже. По словам представителей турагентств, последние недели путевки выросли в цене на 30%.
Более того — некоторые направления подорожали вдвое. Причина в повышении стоимости топлива в мире, передает publika.md

"Если до подорожания топлива авиабилет стоил от 80 до 100 евро, в зависимости от направления, то в этом году есть и билеты и на 40% дороже. Гостиницы так же подняли цены из-за электричества, продуктов питания и значительного подорожания средств гигиены", - говорит администратор турагентства Дорина Здороецки.

При раннем бронировании самый дешевый отдых на побережьях Турции стоит от 250 евро. Путёвка в Грецию, на остров Крит, обойдется туристам как минимум в 350 евро. В стоимость входят перелет и семь дней проживания в трехзвездочном отеле в июне.

"Цены на отдых в Болгарии в начале лета начинаются от 400 евро на двоих в отеле "все включено", гостиница на первой или второй линии. По сравнению с другими направлениями цены пока не так сильно выросли", - отмечает менеджер турагентства Тамара Подобный.

В этом году молдавские турагентства будут отправлять путешественников в Албанию и Тунис. Стоимость турпакетов - от 400 евро в трехзвездочном отеле. Завтрак и перелеты включены. Другие, более экзотические направления, из-за войны в Украине стали дороже как минимум на 20 процентов.

"Тот же Занзибар, куда отправлялись из Одессы и Киева. Были прямые рейсы из Киева и Одессы в Дубай, сейчас они летят из Стамбула или Румынии — это дороже на 500-800 евро, потому что из Украины летали чартерные рейсы, а сейчас речь о регулярных", - сказала Дорина Здоровецки.

Тем не менее, по словам сотрудников турагентств, жители Молдовы не отказываются от приключений.

"Если говорить об Испании, популярными становятся посещения винных заводов с дегустациями. В Черногории мы часто организуем экскурсии к заводчикам устриц. Мы переходим к другой культуре путешествий, если вы отправляетесь, вы должны посетить национальные парки или местные деревни с овцеводами", - говорит администратор турагентства Марина Гандюк.

В турагентствах говорят, что все больше путешественников из Молдовы ориентируются на азиатские страны, а в последнее время — и на государства Латинской Америки.

Эти направления многим не по карману — только билеты на самолет могут стоить 1500 евро. Зато проживание и питание - доступнее. Семь дней отдыха в роскошном пятизвездочном отеле может стоить до 500 евро на человека.
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна