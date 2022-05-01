Летний отдых за границей для жителей Молдовы станет дороже. По словам представителей турагентств, последние недели путевки выросли в цене на 30%. Более того — некоторые направления подорожали вдвое. Причина в повышении стоимости топлива в мире, передает publika.md
"Если до подорожания топлива авиабилет стоил от 80 до 100 евро, в зависимости от направления, то в этом году есть и билеты и на 40% дороже. Гостиницы так же подняли цены из-за электричества, продуктов питания и значительного подорожания средств гигиены", - говорит администратор турагентства Дорина Здороецки.
При раннем бронировании самый дешевый отдых на побережьях Турции стоит от 250 евро. Путёвка в Грецию, на остров Крит, обойдется туристам как минимум в 350 евро. В стоимость входят перелет и семь дней проживания в трехзвездочном отеле в июне.
"Цены на отдых в Болгарии в начале лета начинаются от 400 евро на двоих в отеле "все включено", гостиница на первой или второй линии. По сравнению с другими направлениями цены пока не так сильно выросли", - отмечает менеджер турагентства Тамара Подобный.
В этом году молдавские турагентства будут отправлять путешественников в Албанию и Тунис. Стоимость турпакетов - от 400 евро в трехзвездочном отеле. Завтрак и перелеты включены. Другие, более экзотические направления, из-за войны в Украине стали дороже как минимум на 20 процентов.
"Тот же Занзибар, куда отправлялись из Одессы и Киева. Были прямые рейсы из Киева и Одессы в Дубай, сейчас они летят из Стамбула или Румынии — это дороже на 500-800 евро, потому что из Украины летали чартерные рейсы, а сейчас речь о регулярных", - сказала Дорина Здоровецки.
Тем не менее, по словам сотрудников турагентств, жители Молдовы не отказываются от приключений.
"Если говорить об Испании, популярными становятся посещения винных заводов с дегустациями. В Черногории мы часто организуем экскурсии к заводчикам устриц. Мы переходим к другой культуре путешествий, если вы отправляетесь, вы должны посетить национальные парки или местные деревни с овцеводами", - говорит администратор турагентства Марина Гандюк.
В турагентствах говорят, что все больше путешественников из Молдовы ориентируются на азиатские страны, а в последнее время — и на государства Латинской Америки.
Эти направления многим не по карману — только билеты на самолет могут стоить 1500 евро. Зато проживание и питание - доступнее. Семь дней отдыха в роскошном пятизвездочном отеле может стоить до 500 евро на человека.