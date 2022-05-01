Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия ПМР с наступлением теплого сезона фиксирует рост количества обращений собаководов с симптомами пироплазмоза у своих питомцев. Ежедневно выявляются случаи данного заболевания, сообщает NewsPMR
Пироплазмоз (бабеоз) – серьезное заболевание для животного и передается через укусы иксодовых клещей, которые обитают в высокой траве. Болезнь вызывает одноклеточный паразит Бабезий, попадающий в кровь животного при укусе со слюной клеща. Развивается паразит со сменой двух владельцев: основного и промежуточного. В качестве промежуточных хозяев могут выступать домашние собаки, лисы, волки и другие представители семейства псовых.
При проникновении паразитов в кровь собаки, происходит их активное размножение и разрушение эритроцитов с выделением большого количества гемоглобина, который не способны переработать почки, печень. В результате провоцируется сердечно-сосудистая недостаточность.
Различают две формы пироплазмоза – острую и хроническую, каждая из которых отличается разной симптоматикой. В острой форме наблюдаются такие признаки как: отказ питомца от еды, воды, апатия; меняется оттенок слизистых оболочек – проявляется желтуха; повышается температура тела; зуд на пораженном участке тела. При хронической форме симптомы выражены слабо, для постановки диагноза необходимо комплексное обследование.
Ветеринары советуют собаководам избегать прогулок в лесополосе и неухоженных парковых зонах. Собака должна находиться в специальных ошейниках, рекомендуется использовать спрей от паразитов. После прогулки необходимо проверить животное на наличие клещей. Особенно внимательно стоит осмотреть тонкую кожу за ушами, на шее, в паху и зоне подмышек. Часто клещи присасываются между подушечками пальцев.
Надо быть внимательным к поведению и самочувствию своего питомца. При странном поведении собаки следует обязательно показаться ветеринару. В домашних условиях вылечиться от подобного заболевания невозможно. Если не предоставить животному своевременную ветеринарную помощь, оно может погибнуть.